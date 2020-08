Sainte-Thérèse: les citoyens à nouveau admis aux séances du conseil municipal

Depuis le 3 août, les Thérésiens peuvent de nouveau assister aux séances mensuelles du conseil municipal qui se tiennent à l’hôtel de ville.

Le déconfinement amorcé par le gouvernement du Québec permet dorénavant de tenir les séances devant un nombre restreint de citoyens. Les mesures nécessaires sont mises en place pour assurer la sécurité de tous.

Nouvelles procédures

Comme le nombre de personnes admises dans la salle est limité à sept, la Ville demande aux citoyens de confirmer leur présence par courriel ou par téléphone. De plus, les citoyens souhaitant adresser une question au conseil municipal sont priés de le faire par la même occasion.

La confirmation de présence ainsi que l’envoi de questions peuvent se faire au plus tard le vendredi précédant la séance publique par téléphone au 450 434-1440, poste 2213 ou par courriel à f.cusson@sainte-therese.ca.

«Ces nouvelles procédures assureront le bon déroulement des séances à venir. De cette façon, nous nous assurons de ne pas avoir à refuser l’accès aux citoyens qui se rendraient sur place advenant le cas où la capacité maximale de la salle serait atteinte. De plus, en recevant les questions en avance, nous serons en mesure de fournir des réponses plus complètes aux citoyens présents», indique la mairesse de Sainte-Thérèse, Sylvie Surprenant.

Consignes à respecter

En plus de la désinfection des mains, qui est demandée à l’arrivée, le port du couvre-visage est obligatoire pour les visiteurs âgés de 12 ans et plus tout au long de leur déplacement dans l’hôtel de ville. Ils peuvent l’enlever, une fois assis à leur place dans la salle du conseil municipal. Les chaises sont disposées de façon à respecter une distanciation de deux mètres entre elles.

Bien sûr, les personnes qui ont des symptômes ou ont été en contact avec une personne atteinte de la COVID-19 sont invitées à rester à la maison.

Rappelons qu’en raison de la situation entourant la COVID-19, les séances des mois d’avril à juillet ont exceptionnellement eu lieu à huis clos, mais toutes les webdiffusions peuvent être visionnées en visitant le [www.sainte-therese.ca] > Ville > Conseil et vie démocratique > Séances du conseil municipal. En tout temps, les citoyens peuvent communiquer avec la Ville par courriel à info@sainte-therese.ca ou par téléphone au 450 434-1440.