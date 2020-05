Sainte-Thérèse: le Magazine Citoyen en version 100 % électronique

Dans le but d’informer les citoyens avec le plus d’exactitude possible, l’édition juin-juillet du Magazine Citoyen de la Ville de Sainte-Thérèse sera remplacée par une version entièrement électronique et ne sera pas livrée dans les foyers thérésiens.

En évitant les délais d’impression et de livraison, cela permet plus de réactivité et de souplesse pour fournir l’information la plus à jour, en tenant compte de l’évolution rapide de la situation. Ainsi, exceptionnellement, l’édition juin-juillet du bulletin municipal est uniquement disponible en ligne au [www.sainte-therese.ca]. Les éditions subséquentes seront livrées en format papier de façon habituelle et seront disponibles sur le Web avec les archives des dernières parutions.

«En ces temps de pandémie, nous sommes tous confrontés à des situations sans précédent qui impliquent de devoir se réinventer, et ce, à plusieurs égards. C’est donc ce que nous faisons en offrant pour la première fois un magazine 100 % numérique. Je vous invite à le consulter pour tout savoir sur l’actualité municipale estivale à Sainte-Thérèse. Bonne lecture! », mentionne la mairesse de Sainte-Thérèse, Sylvie Surprenant.

À lire dans le Magazine Citoyen juin-juillet 2020

Dans cette édition spéciale, il est question des nouvelles initiatives mises en place par la Ville pallier l’annulation des cours de la programmation municipale, incluant les festivités de la Fête nationale du Québec, de la réouverture de certains plateaux sportifs et des services offerts par la bibliothèque.