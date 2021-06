Sainte-Thérèse: Jacqueline Dugas honorée à l’occasion de son 100e anniversaire

À l’occasion de son 100e anniversaire de naissance, la Thérésienne Jacqueline Dugas a reçu, le vendredi 18 juin dernier, les honneurs de la Ville de Sainte-Thérèse, du gouvernement du Québec et du gouvernement du Canada. Son engagement communautaire a également été souligné lors d’une cérémonie intime qui s’est tenue aux Résidences du Marché à Sainte-Thérèse.

Mme Dugas a ainsi reçu, de la part de la députée du Bloc Québécois dans Thérèse-De Blainville, Louise Chabot, une plaque honorifique. Le député de Groulx, ministre des Finances et ministre de l’Économie et de l’Innovation, Eric Girard, lui a à son tour remis la médaille de l’Assemblée nationale ainsi qu’une lettre signée par le premier ministre François Legault. Finalement, la mairesse de Sainte-Thérèse, Sylvie Surprenant, lui a offert un certificat du conseil municipal célébrant son 100e anniversaire.

«Mme Dugas a grandement marqué la communauté thérésienne et ses réalisations continuent de rayonner. Parmi les nombreux hommages qu’elle a reçus au cours de sa vie, je tiens à rappeler qu’en 2013, nous lui avons décerné le titre de citoyenne d’honneur. Son parcours est digne de mention et la Ville de Sainte-Thérèse est honorée, encore en 2021, de la compter parmi ses citoyens», a souligné Sylvie Surprenant.

La Thérésienne a fait de l’action bénévole une véritable vocation. Durant plus de 40 ans, elle a travaillé à l’amélioration de la qualité de vie des personnes vivant avec une déficience intellectuelle. Elle s’est entre autres impliquée au sein de l’Association du Québec pour la déficience mentale secteur Blainville-Deux-Montagnes, elle a dirigé le Projet d’Initiative Locale à Saint-Eustache, elle a participé à la création de la maison d’hébergement Havre Thérèse-de-Blainville, et elle a cofondé l’Atelier Altitude à Sainte-Thérèse.