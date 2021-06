Sainte-Thérèse: interdiction d’arrosage jusqu’à nouvel ordre

La Ville de Sainte-Thérèse émet une interdiction d’arrosage pour l’ensemble de son territoire, et ce, jusqu’à nouvel ordre. Seul l’arrosage manuel est autorisé, soit à l’aide d’un récipient à main ou d’un boyau avec pistolet tenu de façon continue par l’utilisateur.

Le bas niveau d’eau dans la rivière des Mille Îles, les débits de consommation d’eau très élevés enregistrés actuellement et la canicule qui se prolonge sur plusieurs jours obligent la Ville à émettre cette interdiction, afin d’assurer une pression adéquate pour l’ensemble du réseau d’eau potable et une quantité d’eau suffisante pour remplir les différents réservoirs des villes.

Il faut également savoir qu’une très grande consommation d’eau augmente la vitesse dans les conduites et fait décoller les dépôts, ce qui a le même effet qu’une opération de rinçage et pourrait causer de l’eau brunâtre.

Aucun nouveau permis d’arrosage ne sera émis jusqu’à nouvel ordre, mais les permis émis préalablement seront honorés. Une surveillance accrue du territoire sera effectuée pour assurer le respect de la réglementation.

Sainte-Thérèse laisse les jeux d’eau ouverts.

La collaboration des Thérésiennes et des Thérésiens est essentielle pour préserver les réserves d’eau potable.

Renseignements : 450 434-1440