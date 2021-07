Sainte-Thérèse fait don d’un terrain

La Ville de Sainte-Thérèse est heureuse d’annoncer qu’une résolution a été adoptée lors de la séance publique du conseil municipal le 5 juillet, afin de faire don du terrain situé à l’angle des boulevards René-A.-Robert et du Domaine à l’Office d’habitation de Thérèse-De Blainville (OHTB). Ceci permettra à l’organisme de proposer un projet de construction d’un immeuble d’environ 40 logements, dans le cadre du programme AccèsLogis Québec, mis en place par la Société d’habitation Québec (SHQ).

L’immeuble répondra au volet 1 de ce programme, qui inclut les projets de logements permanents pour les personnes à revenu faible ou modeste. Les unités qui s’y trouveront seront de type studio et seront accessibles aux personnes seules autonomes âgées de moins de 65 ans.

La Ville précise que le projet pourra aller de l’avant à condition d’être approuvé par le programme de la SHQ et à condition que les citoyens des villes qui participeront au financement de sa construction soient priorisés lors de la sélection des occupants des logements.

Selon le directeur général de l’OHTB, monsieur Antonio Ciarciaglino, en date du 29 juin 2021, 65 personnes seules de 64 ans et moins se retrouvent sur leur liste d’attente, ce qui représente entre 25 % et 33 % de la liste d’attente, selon le moment de l’année.

« Le 25 mars dernier, le gouvernement du Québec a adopté la loi 67, autorisant les offices d’habitations à acquérir, à construire et à rénover des immeubles d’habitation. La Ville de Sainte-Thérèse souhaite donc aider l’Office d’habitation de Thérèse-De Blainville à acquérir de l’expérience pour devenir un organisme de soutien au développement agissant au service des organismes communautaires et des villes de la région des Laurentides. Ce nouveau projet en est un bel exemple, et la collaboration avec le milieu sera bien entendu au cœur de toutes les étapes », mentionne la mairesse de Sainte-Thérèse, madame Sylvie Surprenant.

À propos du programme AccèsLogis Québec

Le programme AccèsLogis Québec favorise le regroupement des ressources publiques, communautaires et privées, afin de réaliser des logements communautaires et abordables pour des ménages à revenu faible ou modeste et pour des personnes ayant des besoins particuliers en habitation. Le programme AccèsLogis Québec permet à des offices d’habitation (OH) de créer et d’offrir en location des logements de qualité et abordables.