Sainte-Thérèse enclenche le grand ménage du printemps

Le Service des travaux publics, parcs et bâtiments de la Ville de Sainte-Thérèse a entamé l’habituel ménage du printemps sur le territoire. Dans le contexte particulier de la pandémie, l’opération de quelques semaines pourrait toutefois s’étendre sur une plus longue période cette année.

Les activités qui seront effectuées par les équipes comprennent entre autres le balayage des rues et des terre-pleins, le nettoyage du Village et le colmatage des nids-de-poule. Les bandes de patinoires seront retirées dès que la météo le permettra, mais rappelons toutefois que les aires de jeux de tous les parcs sont fermées jusqu’à nouvel ordre.

Ramassage des branches

Le service de ramassage des branches débutera également cette semaine. Pour faciliter les opérations, les citoyens doivent mettre les branches en bordure de leur terrain, la partie coupée face à la rue. Elles ne doivent pas dépasser 3 m de longueur et 15 cm de diamètre.

Pour faire ramasser leurs branches par la Ville, les résidents doivent ensuite en faire la demande via l’un des moyens suivants :

-Par le biais d’une demande en ligne, au [www.sainte-therese.ca] ou de l’application Voilà! Signalement ;

-Par courriel à travauxpublics@sainte-therese.ca ;

-Par téléphone, au 450 434-1440, poste 2100.

«L’arrivée des belles journées du printemps incitera sans doute les Thérésiennes et les Thérésiens à faire davantage de promenades. Comme la Ville de Sainte-Thérèse a pour priorité de leur assurer un environnement propre et sécuritaire, les services essentiels comme l’entretien printanier sont maintenus. Je remercie tous les citoyens de leur patience et de leur précieuse collaboration dans ce contexte exceptionnel», exprime la mairesse de Sainte-Thérèse, Sylvie Surprenant.

Mesures d’hygiène et distanciation sociale

Il est important de rappeler que les équipes du Service des travaux publics, parcs et bâtiments suivent rigoureusement les recommandations émises par la Direction de santé publique quant aux mesures d’hygiène. De plus, les employés qui assurent les

services essentiels sont en nombre réduit et sur des horaires différents afin de minimiser le nombre de personnes au même endroit, et ainsi respecter la distanciation sociale.

Renseignements

Visitez la page d’accueil du [www.sainte-therese.ca], puis cliquez sur le lien <Demandes en ligne> pour plus de détails. Les modalités du service de ramassage des branches peuvent également être consultées au [www.sainte-therese.ca] > Environnement > Collectes et matières résiduelles > Collectes spéciales.