Sainte-Thérèse: des services aux personnes vivant dans des conditions d’insalubrité morbide

Depuis novembre 2019, la Ville de Sainte-Thérèse est partie intégrante de l’Entente de collaboration entre les organismes offrant des services aux personnes vivant dans des conditions d’insalubrité morbide avec le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides, la Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville (RIPTB), les municipalités de Boisbriand, Lorraine, Rosemère, Blainville, Sainte-Anne-des-Plaines et Bois-des-Filion, ainsi que la Coopérative Aide chez soi.

L’objectif de cette entente est de réunir les différents acteurs qui travaillent auprès des personnes vivant avec un trouble d’accumulation et d’encombrement afin d’assurer une cohésion entre les services et favoriser le maintien en logement. Pour en savoir davantage, visionnez la capsule d’information réalisée par les partenaires de cette entente.

«Afin d’aider et soutenir les citoyennes et les citoyens vivant dans des conditions d’insalubrité morbide, un travail de collaboration multidisciplinaire est de mise. C’est pourquoi la Ville de Sainte-Thérèse est fière de s’impliquer comme partenaire afin de permettre aux personnes dans le besoin de recevoir les services adéquats et d’avoir accès à des conditions de vie salubres et sécuritaires», d’indiquer, dans un communiqué de presse, la mairesse de Sainte-Thérèse, Sylvie Surprenant.

Des inspections pour évaluer la situation

Lors des inspections menées par le Service de sécurité incendie de la Ville, les agents de prévention peuvent évaluer le niveau d’encombrement du domicile et orienter au besoin les résidents vers les services psychosociaux du CISSS des Laurentides.

Pareillement, les intervenants psychosociaux ou autres partenaires peuvent demander l’accompagnement des Services de sécurité incendie afin de réaliser une visite du logis et s’assurer que les lieux soient sécuritaires pour le ou les résidents.

Notons que l’encombrement des logements entraîne des risques d’incendie ainsi qu’un danger pour les pompiers qui pourraient y intervenir. Il peut aussi nuire au sauvetage d’éventuelles victimes.

Si vous croyez être en présence d’un cas d’insalubrité morbide, signalez-le à l’une de ces instances: