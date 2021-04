Sainte-Thérèse: des modules de jeux au parc Foisy

(C. D.) — Les élus de Sainte-Thérèse ont adopté deux résolutions afin de pourvoir le parc Foisy de modules de jeux pour enfants, dans le cadre des travaux ayant cours dans le secteur de la gare. Le parc lui-même longe la voie ferrée, en bordure de la rue des Pianos. Une première résolution confirme l’octroi d’un contrat de 119 998,33 $, taxes incluses, à la firme Techsport, de Rawdon, pour la construction et l’installation de modules de jeux pour enfants. L’autre résolution concerne un appel d’offres pour le choix des composantes, et c’est l’entreprise Tessier Récréo-Parc, située à Nicolet, qui a obtenu ce contrat, au montant de 34 994,94 $. Ces contrats ont été accordés en vertu d’une grille d’analyse établissant un pointage basé sur des critères précis. (Photo Claude Desjardins)