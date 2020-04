Sainte-Thérèse : de nouvelles habitudes à adopter au printemps

La Ville de Sainte-Thérèse rappelle qu’il n’y a pas de collectes de résidus verts au printemps sur son territoire depuis l’an dernier. Seules les collectes automnales demeurent au calendrier des collectes.

Plus que jamais, les citoyens sont invités à adopter les techniques d’herbicyclage et de feuillicyclage, toutes deux jugées excellentes pour diminuer les quantités de résidus verts et pour la santé des pelouses. Les équipes de la Ville utilisent ces techniques qui ont fait leurs preuves sur de nombreux terrains municipaux, et ce, depuis plusieurs années, affirme-t-on.

Conférence en ligne

Pour aider les citoyens à optimiser la gestion de leurs résidus verts, une conférence gratuite a été présentée par Marlène Hutchinson, experte et consultante en gestion des matières résiduelles en octobre dernier. Cette conférence peut être visionnée en ligne au www.sainte-therese.ca > Ma Ville en action.

Avis aux entrepreneurs

Les citoyens utilisant les services d’entrepreneurs pour l’entretien de leurs terrains doivent les aviser de l’absence de collectes de résidus verts au printemps afin qu’ils ne les déposent pas en bordure de rue.

La collaboration de M. lebrun

Une bonne habitude à prendre est de disposer des résidus verts dans le bac brun au fur et à mesure qu’ils sont ramassés. Vos quantités de résidus verts dépassent la capacité de votre bac brun malgré vos bonnes habitudes d’herbicyclage et de feuillicyclage? Gardez-les dans des sacs en papier et disposez-en sur plusieurs collectes. Pourquoi ne pas solliciter un voisin qui utilise moins son bac brun?

Collectes automnales et sacs en papier obligatoires

La Ville rappelle que des collectes spéciales de résidus verts auront lieu cet automne, les 23 octobre, 6 et 27 novembre, comme indiqué au calendrier des collectes 2020. À compter de cet automne, les résidus verts devront obligatoirement être disposés dans des sacs en papier, ou dans des contenants munis de couvercles et de poignées pour être ramassés. Aucun sac en plastique ne sera ramassé.

Renseignements

Pour toute question concernant les résidus verts et les collectes des matières résiduelles, les citoyens peuvent écrire à udd@sainte-therese.ca ou téléphoner à la ligne Info-collectes pendant les heures d’ouverture, au 450 434-1440, poste 2500. Plus de renseignements et le calendrier des collectes 2020 sont également disponibles au www.sainte-therese.ca > Environnement.