Sainte-Thérèse autorise l’aménagement de terrasses extérieures

La chose s’applique depuis le jeudi 1er avril, la Ville de Sainte-Thérèse autorise à nouveau les propriétaires de bars, cafés et restaurants à utiliser leurs espaces de stationnement et trottoirs privés pour y aménager une terrasse extérieure.

«Ça leur permettra d’augmenter leur capacité d’accueil», exprimait la mairesse Sylvie Surprenant, évoquant en ce sens les contraintes liées à l’actuelle pandémie, au moment où les élus thérésiens adoptaient une résolution à cette fin, lors de la séance régulière du mardi 6 avril.

Or, jusqu’au 31 octobre, et sous réserve des lois et règlements applicables par l’ensemble des paliers de gouvernement, ces terrasses pourront s’animer du jeudi au dimanche, de 9 h à 23 h. On pourra y vendre de l’alcool et des produits comestibles, mais il faudra respecter certaines consignes liées au bon voisinage.

Le moins de bruit possible

Ainsi, précise-t-on, la transmission de musique, avec un appareil sonore ou autrement, ne sera pas autorisée. Même chose pour les équipements bruyants comme les ventilateurs, climatiseurs, compresseurs, génératrices, thermopompes, pompes à chaleur et appareils de réfrigération, d’énumérer la mairesse. Il va de soi que les consignes sanitaires auxquelles on s’est habituées, depuis un an, seront en vigueur.

Ils sont sans doute déjà au courant, les propriétaires de ces commerces seront aussi responsable de l’aménagement et de l’entretien de leurs terrasses, tout comme la ville se dégage de toute responsabilité quant aux éventuels bris ou actes de vandalisme. Enfin, l’obtention d’un permis est obligatoire, mais on précise que celui-ci est gratuit.