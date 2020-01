Sainte-Anne-des-Plaines: Trois employés sont nommés à de nouveaux postes clés

Le Conseil municipal de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines a entériné le 14 janvier dernier la nomination de trois de ses employés à de nouveaux postes clés, permettant ainsi à la Ville de se donner la structure et l’équipe nécessaires à l’atteinte de ses objectifs stratégiques.

«Notre Ville a entamé dans les dernières années un virage important dans la mise en place d’une synergie de travail planifiée et proactive. Les défis qui se présentent à nous sont importants et la vision des élus est ambitieuse. Nous avons besoin de nous donner les outils nécessaires pour atteindre ces objectifs stratégiques, notamment ceux inscrits au Plan stratégique 2020-2030», a souligné Guy Charbonneau, maire de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines.

Trois nouveaux employés cadres occuperont donc des fonctions stratégiques dès le 3 février 2020. Il s’agit de Terry Pola, Olivier Hogue et Anthony Bélanger.

Terry Pola

Terry Pola sera directrice adjointe de l’urbanisme et du développement économique. Madame Pola détient un baccalauréat en urbanisme et est membre de l’Ordre des urbanistes du Québec. Elle a occupé les postes d’inspectrice en bâtiment en 2012, puis d’urbaniste en 2019. Elle sera désormais responsable plus spécifiquement, à titre de directrice adjointe de l’urbanisme et du développement économique, des dossiers liés au développement de l’offre commerciale dans la Ville et de la promotion économique.

Olivier Hogue

Olivier Hogue deviendra directeur adjoint des travaux publics, techniques et de l’environnement. Monsieur Hogue détient un baccalauréat en génie de la construction de l’École de technologie supérieure et est membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec depuis 2016. Il fait partie de l’équipe de la Ville depuis octobre 2017 au poste d’ingénieur municipal. Ses nouvelles fonctions à titre de directeur adjoint des travaux publics, techniques et de l’environnement l’amèneront à coordonner davantage les ressources dédiées aux services publics, dont les grands projets de la Ville, et épaulera le Directeur dans le cadre de ses fonctions.

Anthony Bélanger

Anthony Bélanger occupera le poste de contremaître des travaux publics. Monsieur Bélanger est formé en technologie du génie civil du CÉGEP régional de Lanaudière. Il a été embauché à la Ville en juillet 2018 à titre de technicien en génie civil. Ses nouvelles fonctions de contremaître des travaux publics amèneront monsieur Bélanger à participer davantage à la coordination de l’équipe de cols bleus et supervisera les équipes responsables de l’entretien des infrastructures de la Ville.

La Ville de Sainte-Anne-des-Plaines est très fière de voir les forces vives au sein de son équipe participer avec autant d’enthousiasme à la mise en œuvre d’un tout nouveau dynamisme, tant sur le plan des infrastructures que de l’effervescence économique. De nouveaux outils de coordination et de planification sont aussi graduellement mis en place afin d’optimiser les ressources et de rendre le travail des employés municipaux plus efficace afin de répondre aux besoins des citoyens. Les élus quant à eux, ayant adopté tout récemment le Plan stratégique 2020-2030, ont donné une orientation claire au déroulement des travaux et projets à venir.

Rappelons que la Ville réalise actuellement le projet majeur de la piste cyclable interrégionale et l’embellissement de son centre-ville, un projet s’étalant sur près de 5 ans. Ces projets structurants s’ajoutent à une foule d’autres: la modernisation des outils de communications en lien avec les citoyens, les initiatives environnementales telles que la promotion des pratiques écoresponsables et l’implantation d’incitatifs en respect du développement durable, des chantiers de travaux majeurs à l’intersection de la Montée Gagnon et du rang Lepage, la réfection de la rue Lauzon et le nouveau passage de la Meunerie, et plusieurs dossiers politiques, notamment les demandes d’exclusion à la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) pour un aménagement durable du territoire.