Sainte-Anne-des-Plaines se réjouit des investissements en éducation

La Ville de Sainte-Anne-des-Plaines tient à souligner sa reconnaissance relativement aux annonces qui ont été faites le 2 septembre dernier par la ministre de la région des Laurentides, Sylvie d’Amours, concernant les investissements majeurs dans les écoles de la région.

«Nous croyons en l’importance de l’éducation et sommes heureux d’entendre que nos précieux partenaires à Québec comprennent les besoins du milieu. Accueillir tous nos élèves dans des infrastructures sécuritaires, mais aussi stimulantes et adaptées est une préoccupation sociale majeure pour nous. Avec cette importante annonce, nous sentons que le gouvernement est prêt à rebâtir avec les centres de services scolaires et les villes, des milieux de vie durables», a souligné le maire de Sainte-Anne-des-Plaines, Guy Charbonneau.

La Ville de Sainte-Anne-des-Plaines, tout comme la plupart des villes de la région des Laurentides, connait une croissance démographique importante, et le besoin en places-élève est criant. Les infrastructures scolaires nécessitent aussi des investissements afin de permettre aux élèves d’évoluer dans un cadre stimulant, mais surtout adapté et sécuritaire. Le ministère de l’Éducation a procédé à l’annonce d’investissements de 3,7 milliards de dollars, dont 56 millions de dollars injectés directement dans deux projets à Sainte-Anne-des-Plaines.

Une somme de 24,1 millions de dollars sera injectée afin de transformer le pavillon Saint-François de l’école secondaire du Harfang en école primaire, pour ainsi offrir davantage de places-élève au primaire. Le deuxième projet de 31,9 millions de dollars consiste à augmenter la superficie de l’école du Harfang pour y accueillir davantage d’élèves du secondaire. Le projet inclut aussi l’ajout de superficie permettant d’accueillir de nouveaux espaces tels qu’un plateau-double, des gradins et un amphithéâtre, entre autres choses.

La Ville est très heureuse de savoir que les familles de Sainte-Anne-des-Plaines, et surtout les jeunes, pourront bénéficier de ces importants investissements dans les années à venir.