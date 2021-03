Sainte-Anne-des-Plaines se dote d’un camion de sécurité incendie à la fine pointe

Le service de Sécurité incendie de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines a fait l’acquisition d’un véhicule de pointe en matière d’intervention. Il s’agit du camion avec la plus longue échelle que la Ville ait eu à ce jour; soit une échelle de 110 pieds (33,5 mètres). La rareté de ce type de véhicule pourrait faire en sorte que l’équipe du service de Sécurité incendie de Sainte-Anne-des-Plaines soit requise pour mener des interventions ailleurs dans les Basses-Laurentides.

Ce véhicule acquis au coût d’un peu plus d’un million de dollars en 2019 a été livré le 18 mars, près de deux ans après que la commande ait été réalisée, et ce, notamment à cause des retards liés à la pandémie qui ont prolongé les délais initiaux prévus de 395 jours d’attente. L’arrivée du véhicule a réjoui l’équipe du service de Sécurité incendie, qui devra dans les prochaines semaines, se familiariser avec ce nouvel équipement.

Ce camion de marque E-One est aussi muni d’une génératrice complètement intégrée, en plus d’être équipé de fines technologies permettant une meilleure stabilisation du véhicule et une plus grande rapidité dans le maniement de l’échelle. Le système d’éclairage au DEL permet une meilleure visibilité sur les scènes d’intervention et finalement, la large cabine permet le transport de six pompiers.

«Il s’agit d’un équipement qui, dans certains cas, fera toute la différence. Cette nouvelle échelle est près d’un tiers plus longue que l’ancienne, ce qui nous permettra d’atteindre parfois certains angles d’un bâtiment pour une plus grande précision d’intervention. En matière de sécurité, il est primordial de rester à l’affût de l’évolution des outils et des techniques de travail qui sont accessibles» a souligné Sylvain Caya, directeur du service de Sécurité incendie de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines.

En effet, le véhicule précédent était âgé de près de 30 ans, ce qui impliquait non seulement un coût élevé en termes de réparations, mais aussi que certaines des pièces nécessaires à sa réfection n’étaient tout simplement plus disponibles sur le marché. Aussi, son échelle de 75 pieds, dans certains cas, n’était pas suffisamment longue pour une intervention optimale. La Ville en est donc venue à la conclusion qu’il devenait nécessaire de faire l’acquisition d’un tout nouveau véhicule de pointe.