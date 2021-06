Sainte-Anne-des-Plaines remet ses bourses

Le vendredi 18 juin se déroulait la soirée gala virtuelle de remise des Bourses Triomphe pour la 13e édition. Au total, c’est près de 5000$ qui a été remis à 16 jeunes et jeunes adultes qui se sont démarqués dans leur cheminement.

Chaque année, la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines et ses partenaires remettent des bourses afin de souligner la réussite scolaire des étudiants de chez nous. Cette année, la Ville a pu compter sur l’appui de Simon Marcil – Député du Bloc Québécois, Lucie Lecours – Députée de Les Plaines et ministre déléguée à l’Économie, le Club Optimiste de Sainte-Anne-des-Plaines, les Chevaliers de Colomb, Garage François Thouin, Parents-Secours, la Fraternité des policiers(ères) de Terrebonne, l’équipe REMAX Françis Mireault et le Syndicat des employés de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines.

Quant à elle, la Ville a contribué par l’intermédiaire de la Classique du Maire : une opération de collecte de fonds annuelle qui se déroule dans le cadre d’un tournoi de golf. La prochaine édition a d’ailleurs lieu le 31 août 2021 au Club de golf Le Champêtre, à Sainte-Anne-des-Plaines. Cet événement permet d’amasser entre 15 000$ et 20 000$ chaque année, au profit des organismes et de la communauté de Sainte-Anne-des-Plaines.

La Ville souhaite remercier ses partenaires, et surtout, souhaite souligner la fierté de tous les Anneplainois sachant qu’il y a chez nous des êtres exceptionnels et persévérants que nous découvrons année après année. Nos récipiendaires cette année sont : Jessye Rousseau, Magalie Laniel, Justin Contant, Jeanne Francoeur, Ludovyk Alain, Maxim Constantineau, Maya Lefebvre, Léa Lanouette, Kim Constantineau, Cédric Lanouette, Alexanne Marcoux, Frédérique Lanthier, Doriane Charbonneau, Jordanne Laforme, Julie Riendeau et Mélissa McCarron-Tétreault.

« Nous avons des leçons de résilience et de courage à tirer des parcours de ces récipiendaires de la 13e édition des Bourses triomphe. Leur persévérance au cours de la dernière année scolaire a été impressionnante. Il est important pour nous que les étudiants sachent que nous sommes avec eux dans leur cheminement. À Sainte-Anne-des-Plaines, nous sommes une communauté tissée serrée, et cet évènement annuellement le prouve bien », a souligné le maire de la Ville, monsieur Guy Charbonneau.

Les récipiendaires seront nommés « personnalités » du mois dans la cadre de la séance du conseil municipal de juin 2021.

Cette dernière année fut certainement un défi pour nous tous, mais particulièrement pour les étudiants qui ont vu leur cheminement et leur vie être bousculés. C’est la raison pour laquelle le Conseil municipal de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines trouvait important de tenir tout de même cette grande soirée gala.

Lors de cette soirée virtuelle, les récipiendaires étaient accompagnés de leur famille, leurs amis et leurs proches qui ont tour à tour souligné le travail, la résilience, l’accomplissement et la persévérance dont ils ont fait preuve.