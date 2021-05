Sainte-Anne-des-Plaines: le maire Charbonneau a choisi son successeur

Après avoir confirmé en début d’année son retrait de la vie politique, le maire de Sainte-Anne-des-Plaines, Guy Charbonneau, a partagé, jeudi, un bilan concis de ses douze années à la gouverne de Sainte-Anne-des-Plaines lors d’une rencontre en compagnie de Julie Boivin qu’il appuie comme candidate à la mairie en novembre prochain.

Il a relaté qu’à son arrivée en poste en 2009, « les finances étaient si mal en point qu’il avait fallu couper dans les budgets les deux premières années car la capacité de payer des citoyens était déjà dépassée ». Pour s’assurer de l’adhésion des Anneplainois à un plan de redressement, des États généraux ont été convoquées dès le 19 janvier 2010 et un premier plan stratégique a été élaboré et suivi en produisant un bulletin annuel aux citoyens. La plus grande fierté de Guy Charbonneau est de quitter en ayant remis les finances municipales en ordre tout en respectant la promesse faite de ne pas augmenter les taxes au-delà du taux annuel d’inflation.

Les États généraux ont aussi démontré qu’une majorité d’Anneplainois souhaitaient retrouver leur fierté passée. «Pour y parvenir, il a fallu remettre Sainte-Anne-des-Plaines sur la carte avec de nombreuses représentations et présences au niveau régional, métropolitain et même provincial. Aujourd’hui, nous sommes connus et reconnus pour défendre notre identité spécifique de ville verte, champêtre et patrimoniale, ce qui nous permet de faire avancer nos dossiers à tous les niveaux» de confier le maire.

Il y a quatre ans que le maire a commencé à préparer sa relève en créant (avec l’accord du Conseil) le poste de vice-mairesse permanente. Après lui avoir confié plusieurs dossiers importants, il s’en félicite car il sent maintenant que Julie Boivin est prête et qu’elle est exactement à sa place. «J’ai régulièrement accompagné le Conseil depuis douze ans dans toutes les consultations citoyennes pour leur présenter nos visions, nos projets et nous avons pu les améliorer et les bonifier grâce à la participation de plusieurs centaines de citoyens à ces rencontres. J’aime travailler avec la population, être à son écoute et ce bilan ne serait pas aussi positif si nous ne l’avions pas écoutée» d’affirmer la candidate à la mairie.

Mme Boivin a ensuite mentionné qu’elle est consciente qu’il reste beaucoup de travail à faire, car une ville, c’est comme une maison; il y a toujours quelque chose à faire, à changer, à améliorer. «Mais quand la fondation est solide et que les travaux sont efficaces, tout le monde y trouve son compte» ajoute-t-elle. «De nombreux dossiers majeurs sont présentement sur la table de travail, comme les travaux du centre-ville, la nouvelle usine d’eau potable, les travaux à venir à l’usine de traitement des eaux, l’élaboration d’un nouveau parc industriel, le développement économique, etc.» Le travail ne manquera assurément pas et madame Boivin se dit prête à s’y attaquer dès l’élection grâce à l’expérience acquise durant les douze dernières années.

Le maire sortant reconnaît par ailleurs que la ville a bien changé en douze ans. Outre le côté financier et la fierté retrouvée, il s’est dit fier des grands chantiers comme le parc des jeux d’eau, la reconnaissance de la particularité des villes rurales de la CMM, le réaménagement du noyau villageois et la piste cyclable inter-régionale, ces derniers devenant des moteurs économiques pour Sainte-Anne-des-Plaines.

«La charge de maire est un poste à temps plein qui demande beaucoup et qui doit être confiée à une personne compétente; Madame Julie Boivin se qualifie complètement pour remplir ce poste. Elle a toute ma confiance et c’est la tête tranquille que je cède ma place à la mairie. Je suis reconnaissant aux Anneplainois de m’avoir accordé leur confiance durant douze ans et je les invite fortement à faire de même avec madame Boivin; ils ne seront pas déçus» a conclu Guy Charbonneau.