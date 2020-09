La Ville de Sainte-Anne-des-Plaines lance sa campagne de sensibilisation à la sécurité routière. Son slogan, «Nous sommes tous extraordinaires, sur la route, ayons du cœur», a pour objectif de rappeler à tous les usagers de la route que les gens que nous y croisons sont importants et que la responsabilité de la sécurité routière est partagée entre tous.

Cette opération qui met l’humain au centre de son message vise à favoriser le vivre-ensemble sur le territoire et encourager le partage de la route entre ses différents usagers: les cyclistes, les marcheurs, les étudiants et parents aux abords des écoles, les jeunes qui circulent en planche à roulettes ou en trottinette, les conducteurs de voiture, de camions lourds, de machinerie agricole, les chauffeurs d’autobus, les citoyens à mobilité réduite, etc.

«À la Ville, la sécurité routière nous tient particulièrement à cœur. Conjuguer la vie agricole, les espaces de plein air et l’activité urbaine apporte son lot de défis sur le territoire. En ajoutant à cela un important circuit cyclable traversant la Ville, lequel accroit inévitablement l’affluence sur nos routes, ainsi que les travaux sur la voirie et les chantiers majeurs d’embellissement du centre-ville à venir, impactant incontestablement la circulation, nous sommes conscients qu’il y a des enjeux et des défis de sécurité routière, pour tous. C’est pourquoi cette campagne nous apparait plus qu’essentielle, aujourd’hui et dans les années à venir», souligne Guy Charbonneau, maire de Sainte-Anne-des-Plaines.

La campagne se poursuit jusqu’à la fin du mois de novembre. Elle sera ensuite rediffusée à différentes périodes dans les prochaines années. Des messages, visuels et vidéos seront publiés sur les différents réseaux sociaux de la Ville et dans le journal local. Plusieurs affiches géantes seront disposées partout sur le territoire : aux abords des écoles, des parcs, aux entrées de la ville et dans les rangs. Le bâtiment des loisirs et les abris-bus seront aussi décorés à l’effigie de la campagne. Un accroche-porte sera envoyé à chaque domicile et des affiches seront disposées dans les bâtiments municipaux, dans les écoles, les centres de la petite enfance et les garderies, dans les commerces de la ville et chez certains organismes communautaires. Le tout dans l’objectif de rejoindre l’ensemble des citoyens et aussi des visiteurs qui circuleront sur notre territoire et de les sensibiliser à « avoir du cœur sur la route ».

Acquisition de matériel permanent de surveillance routière

Cette campagne a pu être réalisée grâce au support financier du gouvernement du Québec, via le ministère des Transports dans le cadre du programme d’aide financière du Fonds de la sécurité routière. Ce programme a permis de financer 50% des initiatives de sensibilisation à la sécurité routière à Sainte-Anne-des-Plaines, soit 39 895 $. La Ville a investi pour sa part aussi 39 895$ pour la réalisation de la campagne, sa diffusion et l’acquisition de panneaux capteurs de vitesse.

En effet, dans le cadre de programme d’aide financière du Fonds de la sécurité routière, 16 panneaux capteurs de vitesse ont été acquis par le Service des travaux publics, ce qui permet d’avoir sur le territoire un total de 18 de ces panneaux. Ils ont été installés aux abords des écoles primaires et secondaires de la ville et à des endroits plus névralgiques en matière de respect des limites de vitesse permises.

Parmi ces 18 panneaux, 8 d’entre eux sont mobiles, ce qui permet d’en optimiser le positionnement selon les périodes de l’année, les chantiers de travaux sur le territoire et les opérations d’analyse de circulation recommandées par le comité consultatif en circulation. Ces panneaux captent la vitesse des voitures, affichent aux conducteurs la vitesse de leur déplacement et les étiquettent selon trois niveaux d’évaluation : « bonne conduite », « vitesse plutôt élevée » et « vitesse trop élevée », à l’aide de pictogrammes de couleurs associées à la circulation (vert, jaune et rouge). Ces panneaux affichent les résultats du conducteur tout en enregistrant l’ensemble de ces données, qui permettront à la Ville de réaliser des analyses sur la circulation à certains endroits ou moments plus spécifiques, et ce, à des fins d’intervention ciblée sur le territoire.

Plusieurs autres initiatives mises en place



En 2012, la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines a constitué le Comité consultatif en circulation (CCC) afin de renforcer la cohérence des interventions en matière de circulation sur son territoire. Le comité a pour rôle de traiter les requêtes et les plaintes des citoyens en matière de circulation et de recommander le conseil municipal sur des modifications possibles à la réglementation municipale afin d’améliorer la sécurité pour tous sur le territoire. Ce comité est constitué de citoyens, de personnel administratif et d’élus de la Ville ainsi que d’un représentant du Service de police intermunicipal de Terrebonne, Sainte-Anne-des-Plaines et Bois-des-Filion.

Aussi, dans le cadre des travaux d’embellissement du centre-ville, et préoccupés par l’importance d’aménager davantage d’espaces verts, des corridors permettant la marche, la course et le vélo, de rendre les déplacements plus fluides, sécuritaires et conviviaux tant pour les piétons que pour les automobilistes, le conseil municipal et la Ville ont revu l’aménagement complet des aires de circulation du centre-ville. Le secteur est actuellement organisé de manière à accorder seulement 10% de la rue aux piétons, et 90% de la rue aux voitures et petits camions. Une fois les travaux majeurs de réaménagement réalisés, le boulevard permettra un partage plus équilibré, accordant 45% de l’espace aux piétons et cyclistes, et 55% de l’espace aux automobilistes, en plus d’assurer un environnement plus sécuritaire pour tous les usagers.

La sécurité routière est une préoccupation pour plusieurs acteurs sur le terrain. La Ville collabore de manière soutenue avec ses partenaires du Service de police intermunicipal de Terrebonne, Sainte-Anne-des-Plaines et Bois-des-Filion, de la Régie intermunicipale de police de Thérèse-De Blainville (en lien avec la MRC Thérèse-De Blainville) ou du Centre de services scolaire de la Seigneurie des Mille-Îles par exemple, afin de mettre en place des mesures concertées pouvant accroitre la sécurité sur les routes de la Ville.

Sur la photo: Sylvain Caya, directeur du Service sécurité incendie, Francine Robillard, brigadière, Élisabeth Émond, directrice des communications et de l’expérience citoyenne, Martin Gagnon, sergent, Service de police intermunicipal de Terrebonne, Sainte-Anne-des-Plaines et Bois-des-Filion, Isabelle Hardy, conseillère municipale, Denys Gagnon, conseiller municipal, Paulo Fournier, directeur des travaux publics et du traitement des eaux, Guy Charbonneau, maire de Sainte-Anne-des-Plaines, Véronique Baril, conseillère municipale, Alain Cassista, directeur général de la Ville, Julie Boivin, conseillère municipale et vice-mairesse, Sylvain Bruneau, directeur général adjoint au Centre de services scolaire de la Seigneurie-des-Milles-Îles et Keven Renière, conseiller municipal.