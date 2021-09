Sainte-Anne-des-Plaines: la Halte Desjardins officiellement ouverte

« Notre coopérative financière est sincèrement heureuse de participer à l’ouverture officielle de cette Halte Desjardins, au sein de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines. Implantée sur le territoire depuis plus de 85 ans, la Caisse souhaite satisfaire aux besoins des citoyens et citoyennes tout en ayant à cœur leur bien-être collectif. La Halte permet aux usagers de profiter d’une aire de repos pendant leur parcours, met au premier plan l’activité physique de ceux-ci et, nous le souhaitons, incitera des nouveaux utilisateurs à s’y joindre. Demeurons actifs et engagés, et continuons de créer ensemble des initiatives pour tous les Anneplainois », a souligné Christian Paradis, directeur général de la Caisse Desjardins de l’Envolée.