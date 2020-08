Sainte-Anne-des-Plaines: Desjardins injecte 250 000 $ pour la création d’une halte cyclable

La Ville de Sainte-Anne-des-Plaines est très heureuse de souligner la contribution de 250 000 $ de Desjardins pour l’embellissement du centre-ville et la mise en place de son circuit cyclable. Le projet de «Halte Desjardins» est un élément phare dans la mise en œuvre de la vision du conseil municipal de redonner vie au centre-ville et de mettre en valeur les richesses du territoire.

«Le projet de la Municipalité de Sainte-Anne-des-Plaines revêt un caractère tout spécial puisqu’il allie santé et création de valeur pour la communauté, a déclaré monsieur Christian Paradis, directeur général de la Caisse Desjardins de l’Envolée. Le Fonds de 100 millions de dollars permet justement de soutenir des projets novateurs et structurants à travers le Québec. Pour la région, la halte cyclable représentera un apport certain à la vitalité socioéconomique, sans compter ses retombées positives sur le tourisme.»

«Il s’agit d’un précieux partenariat qui nous rappelle l’importance de la multiplication des acteurs impliqués dans le développement d’une ville et dans la mise en valeur des territoires. Desjardins a toujours été engagé dans les projets de la Ville et nous en sommes très reconnaissants. Cette Halte Desjardins insufflera un tout nouveau souffle au cœur de notre village», a souligné Guy Charbonneau, maire de Sainte-Anne-des-Plaines.

Un projet attendu

La halte cyclable sera située sur le boulevard Ste-Anne au coin de la rue Therrien, où se trouvait la toute première caserne de pompier de la Ville. Ce bâtiment ancestral est actuellement rénové afin d’y installer différentes stations pour les usagers de la piste cyclable ou pour tout autre citoyen. Le bâtiment sera orné d’une fresque (une grande peinture murale) sur l’une de ses parois extérieures afin d’en faire un véritable lieu d’attractivité. Le tout premier camion du service d’incendie de la Ville sera aussi restauré et installé à cet endroit, en mémoire du premier usage de ce bâtiment important.

Les travaux d’aménagement de la Halte Desjardins ont débuté en juillet 2020 et se dérouleront jusqu’à l’automne prochain. C’est la firme Construction D&G Gagnon Inc. qui a remporté l’appel d’offres et qui réalise les travaux de la halte ainsi que l’installation de certains accessoires et de certaines facilités. Le montant des travaux s’élève à 466 000 $, auxquels s’ajouteront les coûts de la mise en valeur du site (bornes, projet artistique, etc.).

Les cyclistes et les citoyens pourront se prévaloir de cet espace à différentes fins. En effet, des tables de pique-niques, un abri solaire, des abreuvoirs et stations de remplissage de gourdes, une station pour la réparation de vélos, un stationnement incitatif, des installations sanitaires, des supports à vélos, une fontaine de brume rafraichissante ainsi qu’une station de borne de recharge électrique pour vélo électrique y seront disponibles pour tous.

Un événement d’inauguration sera organisé à la fin des travaux, réunissant ainsi tous les partenaires et artisans impliqués dans le projet.