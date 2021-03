Sainte-Anne-des-Plaines appuie la Coalition Santé Laurentides

Lors de la dernière séance du conseil municipal, les élus de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines ont adopté une résolution visant à soutenir la Coalition Santé Laurentides.

La Coalition Santé Laurentides est une organisation réunissant des acteurs de toute la région, formée d’élus, de médecins, d’infirmières, de groupes communautaires, de gens d’affaires et de personnalités laurentiennes, et mise sur pied afin d’obtenir un financement équitable en soins de santé et en services sociaux sur le territoire des Laurentides.

«Les besoins en investissements dans le milieu de la santé sont criants dans la région, notamment en raison du vieillissement de la population et de la forte croissance démographique que les villes de la couronne nord ont enregistrée dans les dernières années. Malheureusement, notre région est l’une des plus défavorisées en matière d’investissements et il est important pour le conseil de la Ville, à titre de représentants de la population, de faire ce qui est en notre pouvoir pour que l’équité soit rétablie » a souligné le maire de Sainte-Anne-des-Plaines, Guy Charbonneau.

Outre le fait d’adhérer officiellement à la coalition, la résolution mentionne, entre autres, que la Ville appuiera la Coalition Santé Laurentides et ses revendications en ajoutant la voix des élus de Sainte-Anne-des-Plaines à celle du Conseil des Préfets et des Élu(e)s de la Région des Laurentides (CPÉRL) et des partenaires laurentiens.

L’objectif de cette opération collective vise à enjoindre le gouvernement du Québec à établir une équité interrégionale et à ainsi mettre fin au sous-financement des soins de santé et de services sociaux dans les Laurentides. Ces démarches visent aussi à convaincre le gouvernement de procéder au rattrapage et à l’accélération des travaux de modernisation des hôpitaux de Lachute, Mont-Laurier, Rivière-Rouge, Sainte-Agathe-des-Monts et Saint-Eustache et à réaliser dans les temps prévus, les travaux en cours à l’Hôpital régional de Saint-Jérôme.