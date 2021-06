SADP: Bienvenue au parc des Patriotes

La Ville de Sainte-Anne-des-Plaines est heureuse d’annoncer l’implantation d’un tout nouveau parc à Sainte-Anne-des-Plaines : le parc des Patriotes, dont les travaux sont actuellement en cours. Cette réalisation s’inscrit dans le plan directeur des parcs, adopté par le conseil municipal en octobre 2019. Ce tout nouvel espace vert se situe entre la montée Gagnon et la rue Séraphin-Bouc.

L’acquisition et l’installation de modules de jeux, de mobiliers urbains et de surface de protection du parc ont été confiées à l’entreprise Tessier Récréo-Parc inc. Ce nouveau parc permettra aux familles et aux citoyens du quartier de profiter d’un espace vert avec des modules de jeux pour les enfants âgés de 2 à 12 ans. D’autres équipements dont des tables à pique-nique, des bancs de parcs et un support à vélo sont disponibles pour les usagers. Côté nature, plusieurs arbres ont été plantés pour de futurs coins d’ombre, alors qu’un arrangement paysager avec de petits monticules et un chemin d’asphalte sinueux embellit les lieux.

Le parc des Patriotes proposera aux amateurs de vélo et aux visiteurs de la piste cyclable La Seigneurie des Plaines une aire de repos où les passants pourront être témoins de la vue splendide sur les champs de Sainte-Anne-des-Plaines!

« Nous sommes très fiers de ce projet qui permettra aux familles et aux citoyens de concilier environnement et saines habitudes de vie! L’aménagement d’espaces verts dans la Ville et l’offre d’activités de loisirs pour les familles sont une priorité pour le Conseil municipal et continueront de l’être au cours des prochaines années », affirme le maire, monsieur Guy Charbonneau.

Un nom au passé historique

L’origine du nom parc des Patriotes porte son lot d’histoire : celui-ci a été décidé par le Comité d’histoire et de patrimoine de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines et la Commission de toponymie du Québec.

Étant situé entre la montée Gagnon et la rue Séraphin-Bouc, le parc des Patriotes rend hommage à nos ancêtres citoyens engagés à cette noble cause. Retournons au 19e siècle, lors de la rébellion de 1837, après la défaite tragique des patriotes à Saint-Eustache, où M. Bouc fut l’un des chefs rebelles dans le Comté de Terrebonne. Ce moment fut significatif dans l’histoire du Québec, car plusieurs patriotes étaient résidents Sainte-Anne-des-Plaines.