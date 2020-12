Rue Turgeon: la phase deux des travaux est terminée

Après plusieurs mois de travaux majeurs, les Thérésiens seront heureux d’apprendre que la deuxième phase des grands travaux de la rue Turgeon, prenant place entre la rue Joseph-Hamelin et la voie ferrée, est maintenant achevée.

Les automobilistes peuvent désormais circuler librement sur la rue Turgeon et les travaux de finition sont complétés.

Cette seconde phase a permis de procéder à la réfection des infrastructures souterraines centenaires et à la construction du réseau pour l’enfouissement futur des fils électriques, notamment sous la voie ferrée, ce qui représentait un jalon important de ce grand projet.

Des aménagements pour un secteur convivial et sécuritaire

En plus des travaux civils nécessaires, de nombreux changements ont été apportés au secteur. Entre autres, les trottoirs de béton ont été remplacés par des allées en pavés de béton préfabriqué et ont été élargis afin d’augmenter la sécurité des piétons. Dans le même ordre d’idées, un plateau de ralentissement a été aménagé à l’angle des rues Turgeon et Saint-Alphonse, et une traverse piétonnière avec feu clignotant a été ajoutée face au 114, rue Turgeon (restaurant Jardin Lee).

À l’intersection du boulevard Desjardins, de nouveaux feux de circulation à la fine pointe de la technologie ont été installés, et la bretelle menant à la rue Turgeon a été remplacée par une voie réservée au virage à droite. De nombreux arbres et végétaux ont également été plantés à divers endroits afin de verdir l’artère. Du mobilier urbain a aussi été ajouté.

«Au nom du conseil municipal, je tiens à souligner les efforts de tous les travailleurs impliqués, qui ont oeuvré avec rigueur et professionnalisme afin de réduire les impacts de la pandémie sur l’échéancier. Je tiens également à remercier les commerçants et les résidents pour leur patience et leur collaboration au cours des derniers mois. Ainsi, j’invite les citoyens à venir découvrir les nouveaux aménagements et à profiter de leur visite pour encourager les commerçants du secteur», a déclaré la mairesse de Sainte-Thérèse, Sylvie Surprenant.

Des éléments incommodants, mais temporaires

Tout comme lors de la première phase, des poteaux électriques demeurent malheureusement à des endroits incommodants du côté est de la rue Turgeon. En modifiant la configuration des voies de circulation, certains poteaux se retrouvent dans les nouveaux trottoirs. Cette situation, qui était connue dès le début de l’élaboration des travaux, est temporaire puisque le retrait de ces poteaux représente la dernière étape du projet, qui aura lieu en 2022.

D’autre part, en raison de travaux de construction privés en cours à l’intersection des rues Turgeon et Napoléon, le trottoir à cet endroit n’a pu être aménagé, celui-ci sera construit au cours de la troisième phase. Ainsi, jusqu’à l’an prochain, les piétons devront contourner cette portion en empruntant la piste cyclable. Les cyclistes devront par le fait même faire preuve de prudence durant cette période.

En route vers la troisième phase

La troisième phase de cette série de quatre débutera au printemps prochain. Ultimement, elle comprendra le branchement de tous les bâtiments au nouveau réseau électrique souterrain ainsi que le retrait des fils électriques. Ces interventions ponctuelles ne nécessiteront pas de fermetures de rues importantes comme lors des deux premières phases.