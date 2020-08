Route des Gerbes d’Angelica: les jardins sont ouverts

L'achalandage est moindre cette année, la pandémie ayant provoqué l'annulation de plusieurs réservations, mais ce n'est rien pour décourager les membres de la Route des Gerbes d'Angelica, située dans le secteur de Saint-Benoît, à Mirabel.

Sur cette terre de 7,5 acres se révèlent 14 jardins thématiques où se côtoient fleurs, arbres, arbustes, art et musique. On découvre là l’oeuvre d’une vingtaine d’amis qui, depuis 2008, s’investissent avec passion afin de créer un décor qui rivalise d’originalité et de diversité.

«Les jardins sont tous ouverts. Ils ont atteint une belle maturité et sont magnifiques», souligne l’adjointe au marketing de l’organisme, Francine Renaud.

Chaque année, le site accueille plusieurs groupes et voyages organisés. Cet été, le nombre de visiteurs fluctue beaucoup selon la température. Ainsi, afin d’atténuer les impacts d’une affluence moins importante, dès l’annonce du confinement, la Route des Gerbes d’Angelica s’est mise en mode action. Résultat: le site Web a été modernisé, une boutique en ligne offrant plusieurs mets cuisinés et produits du terroir a été lancée et un service de livraison a été instauré.

À cela s’ajoutent les différentes mesures qui ont été mises en place afin de respecter les recommandations de santé publique (lavage des mains, distanciation physique, port du masque dans le bistro et la boutique, etc.).

Bref, l’équipe de la Route des Gerbes d’Angelica a travaillé très fort afin que cette saison estivale 2020 soit des plus réussies, malgré les circonstances exceptionnelles que l’on connaît. Elle invite d’ailleurs les visiteurs à venir découvrir ou redécouvrir ses installations en pleine nature. Les jardins sont ouverts sept jours sur sept, de 10 h à 17 h.