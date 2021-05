Rosie a un penchant pour FedEx

Rosie, un Rottweiler âgé de 7 ans, et son maître Carl Scheggle, un résident d’Hawkesbury, ont été accueillis en héros lorsqu’ils ont eu la chance de visiter les locaux de FedEx, à l’aéroport de Mirabel, le 2 mars. L’histoire qui a mené à cette rencontre est certes tirée par les cheveux, mais mérite d’être racontée, de par sa véracité.

À tous les matins, sur le coup de 5 h 30, et ce, depuis des années déjà, Carl promène Rosie sur une ancienne voie ferrée située dans le comté de Prescott Russel, en Ontario. Plusieurs avions survolent ce territoire, mais Rosie a nettement une préférence pour ceux de FedEx. Lorsqu’il en passe un au-dessus de sa tête, elle se met à courir comme si elle voulait le suivre.

«En vérifiant sur un site qui assure un suivi des vols (flight tracker), j’ai remarqué que les seuls avions qui provoquaient cette réaction chez ma chienne étaient ceux de FedEx. Lorsqu’il s’agit d’un autre avion, elle ne fait rien», raconte Carl Schlegge qui, après avoir effectué des recherches, a réalisé que l’avion de FedEx qui assure la liaison entre Indianapolis et Mirabel est celui qui provoque cette réaction.

Pour faire sourire

En novembre dernier, Carl décide donc d’acheminer un courriel au service à la clientèle de FedEx pour leur raconter cette histoire abracadabrante «simplement pour faire sourire la personne qui recevrait le courriel». Il inclut dans son envoi une photo de Rosie.

«Mon but était de faire rire, mais l’histoire a charmé la haute direction. On m’a donc invité à venir visiter leurs installations, le 2 mars. On m’a montré comment tout fonctionnait. J’ai rencontré les employés. J’y ai passé 5 heures et demi en tout. Tout le monde voulait voir Rosie! C’était vraiment le fun! ».

C’est par une lettre, signée de la main du président de FedEx, Fred Smith que Carl a reçu l’invitation.

«Merci Rosie et Carl de nous avoir fait savoir que vous surveillez notre équipage de vol chaque matin. Votre note a fait la joie de tous ceux qui l’ont lue», a-t-il écrit.

Carl est reparti de Mirabel avec des cadeaux à l’effigie de FedEx tels un foulard, une laisse, un chapeau, une serviette, un avion en plastique.

«Je voulais faire sourire une seule personne, mais j’en ai finalement fait sourire plusieurs. Les gens appellent les entreprises quand ça va mal, pour se plaindre, pour chialer. Je voulais faire différent et les joindre pour leur raconter une belle histoire et leur dire de continuer leur bon travail!»

Rosie a pu monter à bord de l’avion qu’elle observe dans le ciel chaque matin et, à ce jour, continue de regarder vers le ciel et de courir après les avions de FedEx.