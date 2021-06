Rosemère vert relance la mobilisation

Encouragés par la volonté de préservation des anciens golfs exprimée par de nombreuses villes, les bénévoles de Rosemère Vert appellent à une grande manifestation le 14 juin prochain, à 18 h 30, devant l’hôtel de ville de Rosemère.

Festive et familiale, cette manifestation pour la protection du site de l’ancien golf vise à demander une consultation publique spécifique sur l’avenir du site de l’ancien golf de Rosemère et l’arrêt des procédures de changement d’affectation du golf entamées par la Ville.

Malgré de nombreuses démarches entreprises par Rosemère Vert dans les derniers mois pour protéger le site de l’ancien golf, la Ville maintient sa position visant à permettre le développement immobilier sur 50% du terrain en effectuant un changement d’affectation du site de l’ancien golf.

Cela, estime Rosemère Vert, ouvre la porte à un éventuel changement de zonage qui permettrait la construction de résidences et de commerces sur 50% du site alors que le zonage actuel ne permet pas de le faire.

« Comme 90% du site est zoné récréatif régional, maintenir l’affectation actuelle est la meilleure façon de protéger le terrain pour l’instant », soutient Lucie Tremblay de Rosemère Vert.

L’AGORA Métropolitaine

Rosemère Vert, en collaboration avec dix autres groupes citoyens impliqués au sein de la coalition des Terrains de Golf en Transition, a participé à l’événement de l’AGORA Métropolitaine organisé le 28 mai dernier par la Communauté métropolitaine de Montréal.

Intitulé « Quel avenir pour les anciens golfs? », cet événement a mis en vedette les maires de Terrebonne, Candiac, Mascouche et Beloeil qui ont été unanimes à souligner la valeur de ces espaces verts nécessaires pour la santé de la population et l’atteinte des objectifs de conservation.

À la suite de sa participation à l’événement, Pascale Laroque, membre de Rosemère Vert, a déclaré que « les maires et la mairesse invités à l’Agora métropolitaine étaient très inspirants dans leurs propos. J’espère que les membres de notre conseil de ville étaient à l’écoute ! Les élus étaient d’ailleurs unanimes pour remercier les comités citoyens qui se mobilisent afin de protéger ces espaces verts que sont les anciens golfs. Plusieurs élus de villes avoisinantes partagent donc la même vision que nous et sont prêts à mettre les efforts nécessaires pour protéger ces espaces verts importants. C’est très encourageant.»

Alors que de plus en plus de maires du Grand Montréal reconnaissent l’importance de préserver la totalité des anciens terrains de golf en tant qu’espaces verts afin de relever les défis de l’urgence climatique et de la perte de biodiversité, soutient Rosemère vert, à Rosemère, « les élus mettent en place les conditions qui permettront aux promoteurs de détruire ce précieux territoire et ce, dans un contexte où de nombreux autres espaces permettraient d’augmenter le nombre de logements pour les personnes âgées et les jeunes familles ».

Demain le Québec

Encouragée par l’importante reconnaissance qui lui est accordée à la suite de sa nomination parmi les 10 finalistes en lice pour le Prix Demain le Québec de la Fondation David Suzuki, Rosemère Vert invite le grand public à appuyer son initiative en allant voter du 1er au 15 juin prochain au https://fr.davidsuzuki.org/prix-demain.

« Il y a énormément de travail bénévole derrière cette nomination comme finaliste. Maintenant nous avons besoin de la population de la région pour voter pour nous et démontrer leur appui à cette mobilisation exceptionnelle concernant la cause de la conservation des golfs à Rosemère et au Québec » a déclaré Sylvie Hamel de Rosemère Vert.