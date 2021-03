Rosemère vert devient un organisme à but non lucratif

Les citoyens de Rosemère et des environs sont conviés, le vendredi 19 mars, à une soirée visant à célébrer la constitution de Rosemère vert en un organisme à but non lucratif (OBNL) et à échanger sur l’avenir du site de l’ancien golf de Rosemère.

Rosemère vert profitera également de cette soirée spéciale pour faire le point sur la situation, dévoiler une analyse percutante, lancer une nouvelle campagne et présenter des exemples de projets novateurs qu’il serait possible de réaliser sur le site de l’ancien golf.

«Après un an à tenter de convaincre le conseil de ville de Rosemère de protéger et de restaurer le site de l’ancien golf, nous, les citoyens impliqués au sein de Rosemère vert, avons décidé de se constituer en OBNL de manière à maximiser notre impact et encore mieux canaliser la forte volonté de protection présente au sein de la population, déclare Anne-Marie Huard, vice-présidente de Rosemère vert. Nous profiterons de cette soirée pour expliquer notre démarche et présenter ce nouvel organisme qui a comme mission d’œuvrer à un avenir plus vert et, en particulier, de préserver le site de l’ancien golf de Rosemère. L’organisme Rosemère vert se veut non partisan politiquement et rassembleur avec comme but notamment de préserver et restaurer un minimum de 90 % de cet espace vert de 60 hectares, soit la partie zonée “Récréative régionale”, qui présente un potentiel unique dans la région.»

Soirée d’information

La soirée d’information se déroulera à compter de 19 h 30, sur la plateforme Zoom (il faut s’enregistrer au préalable) et en direct de la page Facebook de Rosemère Vert. Tous les détails sont précisés au [www.rosemerevert.ca].

Ancien golf: le dossier d’hier à aujourd’hui

Cette rencontre sera pour Rosemère vert l’occasion de présenter l’historique de l’ancien golf ainsi que les multiples atouts et raisons justifiant la nécessité de protéger cet espace vert. Les membres profiteront également de la soirée pour faire le bilan des démarches et initiatives déployées depuis un an et qui ont permis, notamment, de convaincre la Ville à demander du financement auprès de la Trame verte et bleue, permettant ainsi l’acquisition de la forêt du Grand Coteau.

Rosemère vert souhaite permettre à la population de mieux comprendre l’ensemble du dossier complexe qu’est celui de l’ancien golf. L’organisme fera aussi le point sur les activités à venir alors que la mobilisation s’accentue en faveur de la protection et restauration du golf.

En terminant, Rosemère vert rappelle que la pétition qu’elle a lancée pour la protection et la restauration du terrain de l’ancien golf a recueilli plus de 7 500 signatures à ce jour, incluant plus de 1 000 personnes de Rosemère et plus de 2 300 de la MRC de Thérèse-De Blainville.