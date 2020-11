Rosemère s’implique dans la campagne Noeudvembre

Dans le cadre de la septième édition de la campagne de financement Noeudvembre orchestrée par l’organisme PROCURE, la Ville de Rosemère se mobilise afin de soutenir la cause de la lutte contre le cancer de la prostate.

Rosemère a adopté une résolution désignant le 19 novembre comme étant la «Journée de sensibilisation au cancer de la prostate». D’ailleurs, lors de la séance publique du 9 novembre, les membres du conseil municipal portaient fièrement le noeud papillon conçu par le créateur Philippe Dubuc.

À titre d’ambassadeurs au nom de la Ville, les élus invitent la population à faire de même et à se procurer ce symbole de la lutte contre le cancer de la prostate en cliquant ici: [jelefaispour.procure.ca/fr/participants/6084/ville-de-rosemere].

«J’invite mes concitoyens à se procurer ce magnifique noeud papillon et à le porter fièrement tout le mois de novembre. Ce symbole fort, en plus d’être élégant, est une source de financement pour la recherche sur le cancer de la prostate, en plus de rappeler aux hommes qu’une détection précoce de la tumeur améliore significativement les chances de vaincre ce type de cancer», déclare le maire, Eric Westram.

Rappelons que le cancer de la prostate touche 12 hommes par jour au Québec et est le cancer le plus fréquemment diagnostiqué chez les hommes. Fondé en 2003, PROCURE est le seul organisme de bienfaisance entièrement dédié à cette cause. Il sensibilise, soutient et informe les personnes concernées par cette maladie. Il promeut et contribue au financement de la recherche de classe mondiale, mais les fonds amassés dans le cadre de cette campagne sont réinvestis exclusivement au Québec.