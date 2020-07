Rosemère restreint l’accès à la descente à bateau du parc Charbonneau

En raison du fort achalandage observé à la descente à bateau du parc Charbonneau, le conseil municipal de Rosemère a décidé de restreindre la mise à l’eau des bateaux à moteur à l’usage exclusif des résidents de la ville.

«Déjà en 2018, notre conseil avait réservé la mise à l’eau des bateaux à moteur au parc Charbonneau pour les citoyens de Rosemère uniquement les fins de semaine et les jours fériés. Depuis, force est de constater que notre descente à bateau ne cesse de gagner en popularité en semaine. Puisque cette installation n’est pas aménagée pour recevoir un si grand volume d’embarcations motorisées, nous avons pris la décision, dans un premier temps, d’un point de vue environnemental, de prévenir davantage l’érosion de la rive et de protéger la biodiversité fragile du littoral. Dans un deuxième temps, d’un point de vue communautaire, nous souhaitions permettre à nos citoyens d’avoir un accès prioritaire à l’eau pour leur embarcation motorisée», souligne le maire de Rosemère, Eric Westram.

Malgré cette restriction, il est toujours possible pour les visiteurs de mettre à l’eau leur embarcation à propulsion humaine sans frais à la descente à bateau du parc Charbonneau.

Conseils de sécurité nautique

La Ville de Rosemère profite de l’occasion pour rappeler les conseils de sécurité nautique à adopter sur la rivière des Mille Îles. Il faut partager les voies d’eau entre les embarcations à moteur et les embarcations à propulsion humaine, être vigilant à la circulation en place sur la rivière et ses berges, respecter les règles de sécurité sur l’eau, naviguer à une vitesse raisonnable et porter en tout temps un vêtement de flottaison individuelle (VFI).