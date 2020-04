Rosemère rend hommage aux travailleurs du CHSLD Hubert-Maisonneuve

C’est avec beaucoup d’émotion que la Ville de Rosemère a rendu hommage aux travailleurs du CHSLD Hubert-Maisonneuve, vendredi dernier. Pour l’occasion, plusieurs camions de la Ville et employés ont procédé à une haie d’honneur en soutien aux travailleurs exceptionnels qui travaillent sans relâche malgré les risques associés à leur travail en temps de pandémie.

«Ces humains admirables sont tout simplement des champions qui méritent toute notre reconnaissance et notre gratitude. Jour après jour, nuit après nuit, ils veillent à la santé et au bien-être de nos aînés et de gens vulnérables dans des circonstances extrêmement difficiles. Ils travaillent à sauver des vies de ceux qui ont bâti notre société québécoise. Il n’existe aucun mot assez puissant pour démontrer à quel point leur engagement et leur passion sont exemplaires», a souligné le maire Eric Westram.

Par la même occasion, la Ville tient à remercier toutes les personnes essentielles qui œuvrent dans le domaine de la santé, que ce soit dans les hôpitaux de la région, les cliniques médicales ou les autres centres de personnes âgées.

La Ville vous invite à visionner la vidéo de cette haie d’honneur, sur la page Facebook de la Municipalité.