Rosemère procèdera à une étude

La Ville de Rosemère commandera une étude de circulation autour de la gare, afin de mesurer les impacts du va-et-vient des automobilistes qui utilisent le stationnement incitatif, dont les entrées et sorties se trouvent sur le chemin de la Grande-Côte et la rue Couture.

En répondant à la question d’une citoyenne, lors de la séance régulière du lundi 8 mars, le maire Éric Westram a indiqué qu’une telle étude avait d’ailleurs été planifiée, quand la pandémie de COVID-19 est venue brouiller les cartes. On se demandait alors si l’ajout d’un sens unique, d’une piste cyclable et d’un sentier piétonnier, comme c’est le cas sur les rues de Rosemère et Cedar, où l’on a également installé plusieurs ralentisseurs (ou dos d’âne), pourraient atténuer les effets de cette circulation intense par moments.

«Si on faisait cette étude maintenant, elle serait totalement biaisée», a cependant nuancé le maire, qui se propose de la relancer, une fois qu’on sera revenu à une certaine normalité. «Il faut aussi comprendre que l’avènement d’un sens unique, s’il règle un problème sur la rue qui le devient, en engendre potentiellement un autre ailleurs. Il faut faire attention», a-t-il ajouté.