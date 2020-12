Rosemère: pas de ski de fond sur le site de l’ancien golf

Les propriétaires de l’ancien golf de Rosemère refusent l’accès aux skieurs de fond cet hiver. Il n’en fallait pas moins pour susciter la grogne de certains citoyens.

Ce sont les représentants du collectif Rosemère vert, celui-là même qui demande depuis plusieurs mois à la Ville de Rosemère de protéger 90% du site de l’ancien golf, au lieu des 50% proposés, qui ont été les premiers à s’indigner face à cette décision.

Dans un communiqué de presse acheminé aux médias, mardi, Philippe Daigle de Rosemère vert demande aux nouveaux propriétaires du terrain, François Vachon et Patrick Varin, de revenir sur leur décision et permettre aux citoyens l’accès au terrain. Et tout particulièrement cet hiver à un moment où, insiste-t-il, «le besoin d’activités extérieures à proximité de chez soi fait une différence dans la condition physique de la population».

«Les propriétaires-promoteurs privent inutilement la population d’un espace zoné public et récréatif contrairement à la tradition d’accès qui prévaut depuis des années», ajoute Philippe Daigle.

Skieur de renommée internationale, le Rosemèrois Phil Shaw abonde dans le même sens.

«Je pense qu’ils devraient laisser l’accès au ski de fond cet hiver comme ils ont laissé l’accès à la marche cet été. Pour les citoyens comme moi qui habitent à côté, ce sera une tentation à combattre tous les jours. Là, il faudra toujours prendre l’auto pour aller faire du ski de fond. Pour moi, c’est néfaste pour l’environnement et l’âme!»

Entente avec le Domaine-Vert

À la Ville de Rosemère, le maire, Éric Westram, s’est dit «surpris» que les propriétaires du site de l’ancien golf aient choisi de ne pas renouveler l’entente qui permettait aux citoyens d’y accéder. Mais en même temps, il affirme respecter leur décision.

«Le terrain leur appartient et ils ont droit d’y interdire l’accès. Il s’agit d’un terrain privé. C’est triste pour les résidents de ce secteur. Je sais, j’y ai résidé pendant 13 ans!»

En réponse à cette situation, la Ville de Rosemère annonçait à la mi-novembre avoir conclu une entente avec le Parc du Domaine Vert afin que les Rosemèrois puissent accéder gratuitement aux sentiers de ski de fond, de raquette, de marche et de fat bike. Au lieu des 20 000 $ annuellement que lui coûtait l’entente qui donnait l’accès au golf, il en coûte maintenant 25 000 $ à la Ville.

«Pour 5000 $ de plus, indique M. Westram, nos citoyens ont accès à des pistes mieux entretenues, à de meilleurs parcours. Ils peuvent aussi y faire du fat bike, du patin, etc.»

Le Parc du Domaine Vert, situé à Mirabel, possède en effet une douzaine de pistes de ski de fond, deux sentiers de marche, quatre pistes de raquettes et deux de fat bike. Les résidents ont également accès à la butte de glisse et à l’anneau de glace.

«C’est dommage qu’un groupe essaie de nous faire porter le blâme. C’est de la petite politique», a lancé le maire de Rosemère au sujet de Rosemère vert.

Nous avons tenté de joindre François Vachon afin de connaître ses motivations, mais au moment d’écrire ces lignes, nous n’avions toujours pas eu de ses nouvelles.