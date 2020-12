Rosemère participe à la récupération et au recyclage du styromousse

La Ville de Rosemère annonce que, dans le cadre de ses initiatives afin de favoriser la réduction à la source, elle participe désormais à la récupération et au recyclage du polystyrène non rigide no 6.

«Le polystyrène prend non seulement beaucoup de place dans nos poubelles, mais contribue à remplir nos centres d’enfouissement. Notre écocentre est désormais équipé pour récupérer les «mal-aimés» du recyclage comme le polystyrène non rigide no 6. J’invite donc les citoyens à nous les apporter à l’écocentre. Ces matériaux sont notamment revitalisés pour la confection de mobilier urbain. Cette initiative s’inscrit d’ailleurs dans notre volonté d’effectuer une meilleure gestion de nos matières résiduelles», a mentionné le maire Eric Westram.

Pour que les polystyrènes soient admissibles, les Rosemèrois devront bien les nettoyer et les placer dans les bacs selon les différents types. Il est à noter que pour le moment, seulement les polystyrènes non rigides sont acceptés.

Quels sont les principaux polystyrènes?

Contenants alimentaires: les verres à café, les assiettes ou bols à utilisation unique, les barquettes alimentaires pour la viande, le poisson, la volaille et les emballages pour les oeufs, etc.

Emballages de protection: les emballages d’appareils électroniques et ménagers, les matériaux de protection hivernale, les caissettes pour végétaux, etc.

Isolation: les panneaux isolants roses, bleus et verts.

Pour plus d’information sur le sujet, visitez le [www.ville.rosemere.qc.ca] ou le microsite [vieecolo.com].