Rosemère: mise à jour de la politique familiale

La Ville de Rosemère envisage de procéder à une mise à jour de sa Politique familiale, un exercice qui se déroulera sur une période de 18 mois et qui a fait l’objet de deux résolutions adoptées le lundi 8 mars, lors de la séance régulière du conseil municipal.

Cette politique datant de 2004 avait d’ailleurs fait l’objet d’une première mise à jour, en 2014, afin qu’y soit inclus le volet MADA (Municipalité amie des aînés), ce qui sera encore le cas. On ajoutera cependant le volet MAE (pour Municipalité amie des enfants), une accréditation issue du programme Ville amies des enfants, mis sur pied par l’UNICEF afin d’inciter les administrations municipales «à intégrer les droits des enfants dans leurs politiques, leurs règlements, leurs objectifs et leur structure décisionnelle.»

Comité de pilotage

Dans un premier temps, lors de la séance du 8 mars, les élus rosemérois ont adopté une résolution afin de confier ce mandat au cabinet conseil La Fabrique Créative, pour un montant total de 12 000 $.

Une deuxième résolution a été adopté afin de confirmer la composition d’un comité de pilotage, qui constituera en lui-même une structure d’élaboration et de suivi, pour la durée du processus.

Outre la conseillère responsable du dossier famille, Stéphanie Nantel, on y retrouve les personnes suivantes : Andrée-Anne Dion, chef de division culture et programmes; Mélissa Vincent, chargée de projet, responsable du dossier de la mise à jour; Stéphanie Glaveen, organisatrice communautaire au Centre intégré de santé et services sociaux des Laurentides; Carole Gingras, citoyenne et vice-présidente du club Horizon; Carla Brown, citoyenne;

Manon Pomerleau, citoyenne et membre du comité bienveillant.

Les rejoindront éventuellement : un représentant du milieu scolaire primaire, un représentant du milieu scolaire secondaire, un représentant de la Régie intermunicipale de police Thérèse-DeBlainville et un représentant de la chambre de commerce AGAR.