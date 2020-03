Afin de s’arrimer au plan d’action du gouvernement du Québec pour prévenir la propagation du COVID-19, la Ville de Rosemère met en place des mesures de prévention visant les citoyens ainsi que ses employés.

Dans un premier temps, l’ensemble des activités/rassemblements organisées par la Ville sont annulés, et ce, pour une période de deux semaines (13 au 27 mars inclusivement). Nommons, entre autres, les activités sportives (hockey mineur, soccer, baseball, patin libre, etc.), le spectacle de Jonas, le déjeuner numérique du maire et les activités organisées par la bibliothèque. Veuillez noter que, jusqu’à nouvel ordre, la bibliothèque, la Maison Hamilton et le centre communautaire Memorial sont fermés. La situation sera réévaluée périodiquement. Comme l’aréna n’appartient pas à la Ville, veuillez s.v.p. communiquer avec celle-ci pour connaître l’état de la situation concernant ses activités pour adultes.

Cour municipale

La Ville demande aux personnes désirant payer un constat d’infraction de le faire en ligne sur le site Constat Express (http://constats-express.com/). Considérant que toutes les activités de la Ville sont suspendues, veuillez noter que la séance de la cour municipale du 24 mars prochain est annulée. Pour toute question, faites parvenir un courriel à cour@ville.rosemere.qc.ca.

Hôtel de ville

La Ville demande aux citoyens d’éviter, dans la mesure du possible, de se rendre à l’hôtel de ville et de privilégier les interactions par l’entremise du téléphone (450 621-3500), du courriel (info@ville.rosemere.qc.ca), du courrier (100, rue Charbonneau, Rosemère (Québec) J7A 3W1), de sa page Facebook (https://www.facebook.com/VilledeRosemere/) ou de Voilà!. Elle demande également aux citoyens qui se présentent à l’hôtel de ville de rester à une distance d’au moins un mètre du personnel. Une boîte pour dépôt de documents a été mise en place afin de minimiser les contacts directs.

La Ville a aussi installé de nouveaux dispositifs à désinfectant pour les mains à base d’alcool à l’hôtel de ville et installé des affiches afin de sensibiliser les employés et les citoyens à l’importance de saines mesures d’hygiène et de bonnes pratiques dans les aires communes et les salles de bain.

La Ville demande à l’ensemble de ses employés d’annuler tout voyage à l’étranger. Les employés qui sont de retour de voyage devront rester à la maison pendant 14 jours. De plus, en cas de besoin, elle invite ses employés à travailler en mode «télétravail» afin que les services administratifs demeurent opérationnels.

«Comme nous avons à coeur le bien-être de nos citoyens et de nos employés, nous jugeons qu’il est plus sage de miser sur ces mesures préventives et de s’arrimer au plan d’action du gouvernement. Nous continuerons de suivre la situation de très près et nous invitons les gens à rester vigilants, sans pour autant céder à la panique», a mentionné le maire de Rosemère, Eric Westram.

Misonssur la prévention

Afin de limiter les risques de propagation, la Ville recommande d’appliquer les mesures d’hygiène suivantes :

Lavez-vous les mains souvent avec de l’eau et du savon pendant au moins 20 secondes, surtout après avoir été aux toilettes et après avoir manipulé des aliments.

Utilisez un désinfectant pour les mains à base d’alcool si vous n’avez pas accès à du savon et à de l’eau.

Lorsque vous toussez ou éternuez : o toussez ou éternuez dans un papier-mouchoir ou dans le creux de votre bras, et non dans votre main;

o jetez immédiatement les papiers-mouchoirs utilisés dans une poubelle et lavez-vous ensuite les mains.

Évitez de vous toucher les yeux, le nez ou la bouche sans vous être d’abord lavé les mains. Nettoyez souvent les surfaces fréquemment touchées avec des nettoyants ménagers ordinaires ou de l’eau de javel diluée (une partie d’eau de Javel pour neuf parties d’eau).

La Ville invite les citoyens à suivre l’état de la situation concernant les activités de la Ville par le biais de ses plateformes de communication (site Web, médias sociaux, Voilà! et publicourriel).