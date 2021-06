Rosemère: manifestation pour la protection de l’ancien golf

Malgré la pluie et des conditions météorologiques incertaines, plus de 300 citoyens de Rosemère, estiment les organisateurs, ont manifesté devant l'Hôtel de ville, lundi soir. Ils voulaient ainsi démontrer la volonté de la communauté de protéger le site de l’ancien golf et exiger l’arrêt des procédures de changement d’affectation du site entamé par la ville.

Dans un communiqué de presse remis au Nord Info, un représentant de Rosemère Vert a indiqué qu’il s’agissait là de « la plus grande mobilisation de citoyens pour la protection du dernier grand espace vert à Rosemère ». L’organisme s’attend à ce que cette mobilisation continue à s’intensifier au cours des prochains mois.

Selon Julie Maurais, citoyenne et membre de Rosemère Vert, « plusieurs citoyens sont fâchés du manque d’écoute du Conseil de ville à l’égard du dossier de l’ancien golf ».

« Cela fait plus d’un an, dit-elle, que la population se mobilise et les élus refusent d’envisager autre chose qu’un développement immobilier sur 50% du site de l’ancien golf. La ville a même sondé la population, un sondage payé à même les taxes des citoyens, dont les questions visaient principalement à légitimer leur position. Il faut que les élus cessent de jouer à l’autruche et regardent la réalité en face: les citoyens veulent protéger le site de l’ancien golf. »

Rosemère Vert rappelle également que « la ville n’a pas démontré de besoins d’aller construire sur l’ancien golf alors que les chiffres officiels de la MRC prévoient une faible croissance de la population rosemèroise à l’horizon 2031, voire une décroissance d’ici 2036 ». De plus, toujours selon Rosemère Vert, le schéma d’aménagement confirme que Rosemère dispose d’amplement d’espaces pour accueillir cette croissance « sans aller détruire le dernier grand espace vert à protéger de Rosemère ».

Pour Rosemère Vert, cette mobilisation confirme que les citoyens veulent une consultation spécifique sur l’avenir du site de l’ancien golf alors qu’un développement immobilier aurait des conséquences majeures sur l’environnement et sur l’ensemble de la communauté de Rosemère et, plus largement, de la MRC. Les citoyens veulent que la ville envisage de préserver 90% du terrain zoné récréatif régional, qui ne permet pas actuellement la construction d’habitations et de commerces.

Sauvegardons notre démocratie

Appelée à réagir à cette manifestation, la Ville de Rosemère, dans une communication acheminée au Nord Info, a dit reconnaître le droit démocratique des citoyens de manifester. « La libre expression fait partie d’une saine démocratie et on doit respecter l’opinion de tous », écrit-on avant d’ajouter que dans cette perspective, « il est tout aussi capital de respecter l’opinion de la majorité silencieuse de la population rosemèroise qui s’est exprimée lors des trois années de consultations publiques sur la vision urbanistique et le dossier du golf ».

« Cette majorité de citoyens s’est également exprimée clairement, sans biais, dans un sondage scientifique de la firme de renommée internationale Léger. Ce sondage a donc confirmé que ce sont près de trois citoyens sur quatre (72%) qui sont en accord avec la position de la Ville, qui a fixé à 50% le minimum de la superficie de l’ancien terrain de golf à préserver en espaces verts et milieux naturels. Cette majorité silencieuse, soit 75%, a également indiqué que, de façon générale, la Ville consulte suffisamment les citoyens sur les questions importantes. Les résultats du sondage viennent valider la position responsable du conseil municipal, qui reflète le consensus rosemèrois en ce qui a trait au dossier du terrain de l’ancien golf.

Le maire Éric Westram ajoute que « la population s’est exprimée en bonne et due forme, nous devons l’écouter et la respecter afin de préserver notre démocratie. Il faut prendre acte de l’acceptabilité sociale qui se dégage dans ce dossier. Je demande à ceux et celles qui n’ont pas la même opinion que la majorité silencieuse de se rallier, de travailler avec nous, d’accepter la position de la majorité. Arrêtons de diviser notre communauté, alors que nous avons des objectifs convergents de protéger le maximum d’espace vert possible ».

La Ville de Rosemère se désole par ailleurs de l’utilisation d’images peu respectueuses du premier magistrat dans le cadre de la manifestation de Rosemère Vert. La Ville souhaite que le débat demeure au niveau des idées et non qu’il s’abaisse dans les attaques personnelles comme une pancarte le laissait entendre.

Selon les chiffres obtenus par la Ville de Rosemère auprès des autorités policières, conclut-on, il est à noter que les estimations rapportent la présence d’environ 150 personnes, dont plusieurs familles.