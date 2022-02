Rosemère : Le budget 2022 annonce une augmentation de 2,25%

C’est lors de la séance extraordinaire du conseil municipal de Rosemère tenue le 20 décembre 2021 que le maire Eric Westram et Melissa Monk ont présenté et fait adopter les prévisions budgétaires 2022. Avec un budget d’opération de 34 322 100$, c’est une augmentation de la taxe générale équivalente à 2,25% qui marque le compte de taxes résidentiel moyen.

Une augmentation au deçà de l’inflation

C’est en prenant en considération le taux d’inflation que le maire de Rosemère, Eric Westram annonce cette augmentation de 2,25%. « L’inflation qui frôle le 6% nous amène à des réalités qu’on ne peut pas s’en cacher. Mais en restant en dessous de l’inflation, c’est responsable. Ça démontre une rigueur et qu’on fait face à une réalité à laquelle on n’échappe pas », explique M. Westram. Ainsi, le budget représente une augmentation de 94$ du compte de taxes pour la maison moyenne évaluée à 464 700$.

L’administration a mis sur pied le plan triennal d’immobilisations 2022 qui permettrait l’investissement de 21,7 millions de dollars qui servirait au bien-être des citoyens. En effet, plus de 8 millions seront investis dans des nouvelles infrastructures et près de 14 millions iront dans la consolidation et le maintien d’infrastructures existantes.

Le budget 2022 a été pensé pour la réalisation des principaux projets pour l’année à venir comme l’amélioration du réseau d’aqueduc, pluvial et des usines d’eau, réaménagement des berges au parc Charbonneau, acquisition de milieux à potentiel écologique et du plan de lutte et d’adaptation aux changements climatiques.

Sous le thème d’une communauté résiliente et unie

« Le mot résilient dans les temps qui courent, c’est un mot qu’on se doit d’utiliser », lance M. Westram. C’est dans la volonté de maintenir une qualité de vie unique aux résidents que M. Westram et Mme Monk ont présenté un budget sous le thème d’une communauté résiliente et unie. « Les derniers mois et les mois qui s’en viennent nous amènent à réaliser le défi sur le côté de la santé publique auquel on fait face alors dans ce sens le mot résilience fait tout son sens », précise-t-il.

D’une autre part, le maire revient sur les dernières élections municipales pour soutenir l’importance d’une communauté unie: « Il y a quand même eu un certain pourcentage de la population qui s’est prononcé pour une autre équipe. Mon rôle alors c’est d’unifier la population dans des projets qui nous tiennent à cœur. »

Pour connaître les autres projets à venir pour l’année 2022 et consulter les détails du budget de la ville de Rosemère, consultez le site [www.ville.rosemere.qc.ca].