Rosemère lance la seconde édition de la Fête des récoltes

La Ville de Rosemère invite la population à la deuxième édition de la Fête des récoltes, qui aura lieu le samedi 12 septembre, de 10 h à 15 h, devant la bibliothèque municipale.

Afin de s’assurer de bien respecter les consignes gouvernementales pour minimiser les risques de propagation de la COVID-19, cette deuxième édition offrira une programmation plus épurée que l’année dernière, mais tout aussi colorée.

La Fête des récoltes 2020 sera basée sur une formule «marché public» où plusieurs commerçants rosemèrois, qui oeuvrent dans le domaine de l’alimentation, seront présents. Cet événement se conformera, bien entendu, aux mesures sanitaires mises en place par la santé publique.

«L’objectif premier de la Fête des récoltes est avant tout d’amasser des fruits, légumes et denrées non périssables pour Moisson Laurentides. C’est pourquoi il est essentiel pour nous de maintenir cet événement à caractère caritatif. Également, il s’agit d’une belle opportunité d’encourager nos commerçants locaux. Venez les encourager et, du même coup, contribuer à une bonne cause pour les gens dans le besoin», a mentionné le maire Eric Westram.

Afin de minimiser les manipulations d’objets et la proximité entre les participants, les ateliers d’extraction de miel se feront exceptionnellement de manière virtuelle. Les citoyens pourront donc visionner l’extraction de miel de nos ruches rosemèroises dans le confort de leur foyer. Les détails à ce sujet seront communiqués ultérieurement.

Veuillez noter qu’à cette occasion le chemin de la Grande-Côte sera fermé de 8 h à 17 h entre les rues Adélard et Hector. Un détour sera prévu par la rue Labelle pour la circulation locale.