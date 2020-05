Rosemère lance la première édition de son Forum sur l’environnement

Le 13 juin prochain, la Ville de Rosemère tiendra son tout premier Forum sur l’environnement, un événement familial gratuit et 100 % virtuel.

Créé à l’initiative du Comité citoyen environnement (CCE) de Rosemère, l’événement se déploiera autour de thèmes aussi variés que l’initiation au zéro déchet, les milieux naturels, la biodiversité et l’économie d’eau potable.

Autour de deux web-conférences en direct d’une durée d’une heure chacune, les participants de tous les âges auront la chance de s’initier au mode de vie «zéro déchet» avec la fondatrice du Circuit Zéro déchet, Cindy Trottier, en matinée et de découvrir les actions de conservation des milieux naturels et de la biodiversité dans la région, en après-midi, avec la directrice protection et conservation chez Éco-Nature au Parc de la Rivière-des-Mille-Îles, Anaïs Boutin.

De plus, la Ville de Rosemère proposera à l’occasion de ce forum une projection web du documentaire d’Hubert Reeves La Terre vue du coeur. Ce film pose un regard sur la Terre et sa biodiversité menacée, mais surtout un regard conscient de l’interdépendance de tous les êtres vivants.

«Depuis sa création, notre comité citoyen en environnement a su mettre à contribution l’expertise de nos citoyens afin de mieux orienter nos actions environnementales, mais surtout accroître nos connaissances et notre leadership en matière d’environnement et de développement durable. Ce premier forum sur l’environnement souligne à merveille le premier anniversaire de ce comité qui fait et fera en sorte que Rosemère soit toujours de plus en plus verte», soutient le maire de Rosemère, Eric Westram.

Rappelons que le CCE a été mis sur pied en juin 2019. Formé de Robert Farand, Claude Jourdain, Joanne Lafond, Jasmine Lail et de Émilie Lapalme-Gendron, cinq citoyens bénévoles, du maire Eric Westram, de la conseillère Marie-Hélène Fortin et du conseiller René Villeneuve, ce comité a comme principal mandat de veiller à la valorisation et à la promotion de la vision verte de la Ville de Rosemère.

Comment participer au forum?

Toutes les personnes intéressées à assister à l’une ou l’autre des web-conférences doivent s’inscrire en ligne avant le vendredi 12 juin, à 10 h. L’inscription est gratuite et ouverte à tous. Puisqu’il y a une limite de 300 participants par web-conférence, il est demandé, dans la mesure du possible, de réserver un billet par adresse et de partager l’écran en famille. L’horaire complet de la journée ainsi que la plateforme d’inscription seront en ligne sous peu.