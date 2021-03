Rosemère: la Maison-Twin-Chimney est à vendre

La Maison-Twin-Chimney, sise au 447, chemin de la Grande-Côte, à Rosemère, changera vraisemblablement de propriétaire, une situation qui ne sera certes pas sans préoccuper les férus d’histoire et de patrimoine.

Une question, quant à sa préservation, a d’ailleurs été posée, lors de la dernière séance du conseil de ville de Rosemère, le lundi 8 mars, par la citoyenne et ex-conseillère municipale Wendy Gurd, qui s’inquiétait du sort qui attend non seulement la maison, mais tout ce qui l’entoure, puisqu’il s’agit bien d’un ensemble résidentiel qui a été classé, en 1992, à titre de «site patrimonial» au Répertoire du patrimoine culturel du Québec.

À ce titre, le ministère de la Culture et des Communications assure «la protection du bien et favorise sa transmission aux générations futures». En ce qui concerne la Maison-Twin-Chimney, cette protection concerne le terrain, de même que l’enveloppe extérieure des bâtiments qui s’y trouvent, c’est à dire une résidence et des remises.

Construite vers 1837

«Notre responsabilité, en tant que Ville, c’est de s’assurer, même si elle est à vendre, qu’elle soit bien entretenue», a indiqué le maire Eric Westram, qui tient cette maison comme étant l’une des plus belles constructions patrimoniales de la région. Or, puisqu’il s’y tient encore une activité commerciale, elle se trouve donc habitée, ce qui rend toute inquiétude à peu près nulle à ce propos.

Construite vers 1837, cette maison «rurale d’inspiration française» a été vraisemblablement érigée par l’armée britannique, qui en aurait fait un point de contrôle et de surveillance du mouvement des Patriotes de Saint-Eustache, quelque temps avant la battaille du 14 décembre.

Pour en savoir davantage sur sa valeur historique et architecturale, consultez la fiche apparaissant au [www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca].