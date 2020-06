Rosemère invite ses citoyens à se procurer une médaille pour leur chien

À la suite de l’entrée en vigueur de la nouvelle règlementation provinciale sur l’encadrement des chiens, tous les propriétaires de chiens à Rosemère doivent dorénavant procéder à l’enregistrement de leur chien et se procurer la médaille réglementaire auprès de la SPCA Lanaudière Basses-Laurentides. Toutefois, les chiens guide sont exemptés de cette nouvelle règlementation.

L’achat de cette médaille se fait directement en ligne sur le site web de la SPCA Lanaudière Basses-Laurentides au [spcalanaudiere.org/municipalites/ville-de-rosemere/], au coût de 25 $/année. L’entièreté du 25 $ ira à l’organisme afin de poursuivre sa mission qui vise fondamentalement le bien-être des animaux de compagnie. Ces sommes seront investies dans des efforts d’information et d’éducation auprès des citoyens.

Pour les villes de Boisbriand, Lorraine, Rosemère et Sainte-Thérèse, c’est la Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville (RIPTB) qui est responsable du respect de cette nouvelle réglementation. Cette dernière sensibilisera les citoyens sous sa juridiction à enregistrer leur chien et à se procurer la médaille réglementaire dès que possible. Pour toute question, les citoyens peuvent téléphoner au 450 435-2421, poste 3500.

Rappel des autres règles concernant les chiens à Rosemère

Un maximum de deux chiens est autorisé pour une même adresse civique. De plus, dans un endroit public, un chien doit être tenu au moyen d’une laisse d’une longueur maximale de 1,22 m et son maître doit être en tout temps capable de le maîtriser. Un chien de plus de 20 kg (45 livres) doit porter en tout temps, attaché à sa laisse, un licou ou un harnais.

Finalement, tout propriétaire ou gardien de chien doit enlever ou nettoyer les matières fécales de son chien dans les endroits publics et sur une propriété privée.