Rosemère : Eric Westram présente sa nouvelle équipe

Le maire sortant de Rosemère, Eric Westram, a confirmé son intention de briguer à nouveau ce poste, en vue des élections du 7 novembre. Il le fera à la tête d’une équipe complète et renouvelée, puisque deux des conseillères actuelles, Marie-Hélène Fortin et Hélène Akzam, n’en seront pas.

C’est avec un pincement au cœur que toutes deux ont fait part de leur décision de quitter la vie politique, lors d’un point de presse tenu le mercredi 16 juin, bien qu’elles aient confirmé leur intention de terminer leur mandat.

«Je me retire fière du travail accompli, reconnaissante d’avoir pu contribuer au dynamisme et à la vitalité de la communauté, d’avoir eu la chance de vivre cette expérience vraiment enrichissante à plusieurs niveaux. Pour l’avoir vécu de l’intérieur, je sais maintenant que le rôle d’élue est une fonction exigeante, importante et parfois bien ingrate. Elle mérite l’estime et le plus grand des respects», a déclaré Marie-Hélène Fortin, avec émotion.

«J’ai pris cette décision afin de me consacrer à d’autres projets qui, je l’espère, m’animeront tout autant. Ce fut un privilège de pouvoir contribuer à l’essor de Rosemère. J’ai fait la rencontre de personnes extraordinaires, inspirantes et dévouées. J’en garderai un souvenir impérissable», de dire Hélène Akzam à son tour.

«Je vous remercie, au nom de la population roseméroise, d’avoir mis cet investissement personnel dont on sait qu’il pèse sur les carrières et sur la vie familiale», a enchaîné le maire Westram, disant accueillir leur décision avec tristesse et respect.

Deux nouvelles venues

Pour combler ces deux pertes, le maire et chef du parti InnovAction+ a présenté deux recrues de la vie politique dont la venue assure encore une majorité féminine à l’intérieur de l’équipe Westram.

D’abord, Marie-Élaine Pitre, mère de deux jeunes enfants, habite à Rosemère depuis 17 ans. Bachelière en gestion, elle poursuit des études supérieures et travaille depuis 13 ans dans le milieu de la vente et du marketing, d’abord dans le domaine de la construction et maintenant dans le secteur événementiel. Elle est aussi photographe. «L’environnement dans lequel ma famille évolue est vraiment très important. C’est pour ça que j’ai décidé de m’impliquer», d’exprimer celle qui ajoute aimer les gens et faire preuve d’une bonne écoute, des qualités qu’il l’aideront, dit-elle, à l’aube de cette aventure qu’elle envisage emballante.

Carla Brown, pour sa part, habite Rosemère depuis six ans. Mère de trois jeunes garçons, elle travaille dans le milieu immobilier depuis 15 ans et affirme qu’il a toujours été dans sa nature de s’impliquer dans son milieu. «La politique municipale est une suite logique à mon parcours», de dire celle qui a quitté sa vie de Montréalaise après avoir ressenti un coup de cœur pour la ville de Rosemère. Pour elle, tout y possible, du fait qu’on y retrouve l’esprit villageois dans un milieu urbain.

Un chef, une équipe

De son côté, le maire Westram affirme ressentir la même énergie et la même passion, à l’aube d’un éventuel deuxième mandat à ce poste, lui qui avait auparavant été élu trois fois à titre de conseiller. «J’ai aussi le même désir de servir la population, avec le même niveau de confiance et la même accessibilité», d’ajouter M. Westram, avant de se tourner vers son équipe et d’y aller d’une métaphore sportive : «Un coach, un chef, est aussi bon que l’équipe qu’il met sur le terrain. Il doit avoir l’habileté de choisir les bonnes personnes, mais par la suite, ce sont elles qui font le travail.»

Outre Mmes Brown et Pitre, le chef de l’équipe InnovAction+ pourra compter à nouveau sur les conseillers et conseillères sortants Stéphanie Nantel, Melissa Monk, Philip Panet-Raymond et René Villeneuve. Le candidat à la mairie y voit une équipe représentative de toute la communauté, lui qui lance en même temps la pré-campagne électorale, laquelle sera faite de rencontres avec la population, chemin faisant vers l’élaboration d’un programme électoral. «Il faudra le faire le plus rapidement possible», a précisé le maire, en assurant que tout sera fait dans le respect des règles sanitaires.