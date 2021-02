Rosemère encourage les citoyens à mesurer le radon dans leur maison

La Ville de Rosemère appuie la campagne provinciale «Villes et Municipalités contre le radon» de l’Association pulmonaire du Québec. La campagne vise à informer les citoyens sur ce qu’est le radon et ses effets sur leur santé, mais surtout à les sensibiliser à l’importance de mesurer son taux de concentration dans la maison et de prévoir les correctifs nécessaires, si le taux dépasse la norme de Santé Canada.

À cet effet, la Ville de Rosemère offre la possibilité à tous ses citoyens de se procurer gratuitement une trousse de dépistage du radon simplement en adressant leur demande auprès de son Service permis et inspections. Plus de détails quant à la composition des trousses de la procédure de commande et de livraison sont disponibles au [ville.rosemere.qc.ca/radon/].

Plus dense que l’air ambiant, le radon est un gaz radioactif incolore et inodore d’origine naturelle qui provient de l’uranium présent dans les sols et les roches. On le retrouve partout sur la planète, à des concentrations différentes. À l’air libre, ce gaz est dilué, donc aucunement menaçant. Toutefois, il peut s’infiltrer dans les maisons, principalement les sous-sols, entre autres par les fissures dans les murs de fondation et les dalles de planchers, les joints de construction, les puisards, les vides sanitaires, et s’accumuler à des concentrations élevées et inquiétantes pour la santé.

Après le tabagisme, le radon constitue la deuxième cause du cancer du poumon. Le risque de cancer augmente avec la concentration élevée du radon, la durée de l’exposition en nombre d’années et le tabagisme.

«En appuyant cette campagne, nous souhaitons protéger la santé pulmonaire des citoyens de Rosemère et les sensibiliser au fait qu’aucune maison, même une nouvelle construction, n’est à l’abri et que la seule façon de connaître la concentration de radon dans leur maison est d’en faire le test. Plus que jamais nos citoyens ont passé du temps à la maison en raison du confinement et du télétravail obligatoire, il est donc important de prendre cette mesure pour prendre ensuite les correctifs si nécessaire», souligne le maire de Rosemère, Eric Westram.

Comment réduire le taux de concentration

Santé Canada indique que le taux de concentration du radon dans l’air intérieur doit être inférieur à 200 becquerels par mètre cube (bq/m3), le becquerel étant l’unité de radioactivité. Selon les résultats du test d’analyse, les citoyens pourront décider d’apporter eux-mêmes les correctifs, par exemple, sceller les fissures et les ouvertures dans les murs, les planchers et autour des canalisations et des tuyaux, ou faire appel à un professionnel pour des travaux plus complexes, en s’assurant qu’il est certifié pour ce type de travaux.