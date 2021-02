Rosemère dépose un projet préliminaire

Rome ne s’est pas faite en un jour et c’est avec un enthousiasme manifeste que le maire de Rosemère, Eric Westram, a présenté, à la fois comme une «bonne nouvelle» et l’aboutissement d’un long processus, le dépôt du projet préliminaire de son Plan d’urbanisme, le lundi 18 janvier, dès l’ouverture de la première séance du conseil de ville de l’année 2021.

«Cette réflexion, que l’on nourrit depuis trois ans, nous a permis de bien cerner les acquis à consolider, les actions à poser et les défis à anticiper, afin de bien encadrer l’aménagement et le développement de Rosemère pour en faire une ville fière, verte et prospère», a déclaré le maire à propos de ce document qui apparaîtra bientôt (si ce n’est déjà fait) sur le site Web de la municipalité.

Le maire de Rosemère a longuement insisté sur la participation citoyenne, tout au long d’un processus qui a permis à 1 700 Rosemèrois et Rosemèroises de se prononcer dans le cadre d’une douzaine de consultations publiques. «Ce plan répond aux préoccupations que nous avons identifiées ensemble», a-t-il insisté.

Le dossier de l’ancien golf

Il a évidemment été question du site de l’ancien golf, mais le maire de Rosemère affirme que le Plan à venir va bien au-delà de ce dossier. Tout de même, il s’est longuement attardé sur la chose, dans son laïus d’ouverture, assurant d’emblée qu’aucun projet de développement ne sera recevable avant l’adoption et la mise en vigueur du Plan d’urbanisme et de ses règlements, c’est à dire quelque part en 2022. «Plus est, le jour où un projet sera acceptable et en adéquation avec les règlements d’urbanisme en vigueur, une consultation citoyenne sera organisée afin d’en valider l’acceptabilité sociale», d’assurer M. Westram.

Chose certaine, il a été statué qu’au minimum, la moitié de la superficie de l’ancien golf serait préservé, ce qui représente un espace vert de quelque 30 hectares. «Un développement éventuel du terrain de golf se produira selon la volonté de la population et non en fonction de celle des promoteurs», a-t-il ajouté, reprenant des propos qu’il avait tenu en 2018.

Pour la mécanique des choses, sachez que le projet préliminaire du Plan d’urbanisme devra, d’abord et avant tout, être avalisé par les autorités supra locales que sont la MRC de Thérèse-De Blainville et la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM).

Par la suite, les citoyens pourront suivre l’évolution du dossier sur une page Web qui apparaîtra sur le site de la Ville et qui sera mise à jour périodiquement. Des soirées virtuelles d’information seront également annoncées dès cet hiver. «Soyez à l’affut», a suggéré le maire Westram.