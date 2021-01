Rosemère bannira les sacs de plastique à usage unique

Le conseil municipal de la Ville de Rosemère a adopté, le 18 janvier, une résolution en guise de première étape pour la mise en place d’un règlement visant le bannissement des sacs de plastique à usage unique sur son territoire.

D’ici l’entrée en vigueur du règlement le 22 avril, marquée par la célébration du Jour de la Terre, la Ville mettra de l’avant des actions afin d’informer, de sensibiliser et d’éduquer les citoyens, les commerçants et ses visiteurs sur cette nouvelle règlementation et ses impacts au quotidien.

En collaboration avec la communauté d’affaires

C’est l’Aile des gens d’affaires de Rosemère (AGAR), comité de travail de la Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville (CCITB), qui a approché les autorités rosemèroises pour la mise en place de cette nouvelle règlementation en 2019. Bien que la pandémie de la COVID-19 ait retardé l’adoption de ce règlement, le conseil municipal souhaite l’élargir dès le 1er janvier 2022 aux produits de plastique suivants: pailles, bâtonnet à mélanger (café), anneaux pour cannettes, ustensiles de plastique et récipients alimentaires de plastique difficiles à recycler.

«L’environnement étant une grande préoccupation pour les Rosemèrois, les commerçants et entrepreneurs membres de l’AGAR tenaient grandement à y contribuer. Nos membres ont donc répondu présents à cette initiative et redoubleront d’efforts afin de faciliter l’adaptation des citoyens à cette nouvelle réalité. Nous espérons donc que ce projet collectif vous inspirera à poser des gestes concrets dans votre quotidien pour faire de notre magnifique ville un endroit plus vert», précise le président de l’AGAR, Jessy Turcot.

Au cours des prochains mois, les citoyens et commerçants pourront prendre connaissance de l’objectif du règlement et de ses impacts via les diverses plateformes de communication de la Ville. Pour les commerçants, une trousse d’information et des outils de communication destinés à la clientèle seront distribués, en collaboration avec l’AGAR.

«Rosemère se démarque, entre autres, par sa vocation commerciale et son grand respect pour l’environnement. L’objectif de bannir les sacs de plastique à usage unique est de réduire directement à la source et favoriser l’utilisation de sacs réutilisables et recyclables. Bien que ce bannissement soit un enjeu de société actuel, la mise en place de cette nouvelle règlementation apportera un changement de comportement pour nos citoyens et commerçants, donc nous mettrons tout en oeuvre pour que cette transition se fasse en douceur», déclare le maire, Eric Westram.

L’interdiction des sacs de plastique à usage unique s’inscrit dans la lignée de la politique environnementale mise en place en 2005 afin d’atteindre les objectifs nationaux sur la protection de l’environnement.