Rosemère: assermentation du nouveau conseil

Les sept membres du nouveau conseil municipal de la Ville de Rosemère ont été assermentés le 18 novembre dernier lors d’une cérémonie en présence de leurs familles et proches ainsi que plusieurs dignitaires au Centre communautaire Memorial. Lors de cette cérémonie, les élus ont prêté serment et signé les documents officiels.

C’est la stabilité qui demeure à Rosemère alors que le maire, Eric Westram, a été réélu pour un second mandat avec son équipe de six conseillers, formée de quatre femmes et de deux hommes : Marie-Elaine Pitre (siège 1); Carla Brown (siège 2); Stéphanie Nantel (siège 3); René Villeneuve (siège 4); Melissa Monk (siège 5); Philippe Panet-Raymond (siège 6).

« Je remercie la population pour cette confiance renouvelée que j’accepte avec humilité et enthousiasme, a déclaré le maire de Rosemère, Eric Westram. Je suis très heureux de poursuivre cette aventure avec une équipe constituée de cinq élus expérimentés et de deux nouvelles recrues, qui ajoutent un vent de fraîcheur au sein du conseil municipal. Je suis particulièrement fier que Rosemère soit représenté par une équipe hautement qualifiée, aux compétences variées et qui combine trois générations afin de dynamiser notre ville.

En tant qu’élus, il est de notre devoir d’être à l’écoute de la population et de prendre des engagements qui soient représentatifs de nos besoins et enjeux à Rosemère. Encore une fois, l’environnement se trouve au cœur de nos préoccupations, et nous poursuivrons nos efforts dans la lutte aux changements climatiques. Outre l’environnement et le développement durable, la vie sociale et familiale, la sécurité publique, les finances et infrastructures, la culture et les communications sont également des aspects qui guideront nos orientations au cours des quatre prochaines années », a-t-il terminé.

La première séance publique avec le nouveau conseil se tiendra le 22 novembre prochain à 19 h 30, à l’hôtel de ville.

Présentation des élus en bref

Eric Westram, maire

Rosemèrois depuis 1980, Éric Westram est père de trois filles et grand-père de cinq petits-enfants. Il a été élu comme conseiller municipal à la Ville de Rosemère durant trois mandats consécutifs. À ce titre, il a piloté d’importants dossiers et siégé à plusieurs comitésdécisionnels. Détenteur d’un baccalauréat en sciences économiques, il a mené une carrière florissante de 35 années dans le domaine de la vente, au sein du secteur industriel. Comme citoyen, Il a œuvré pendant 33 ans à titre d’entraîneur de soccer, un engagement qui lui a valu à trois reprises le titre de bénévole de l’année. Ce qui le définit : son écoute, son leadership et son désir de proximité avec les citoyens.

Marie-Elaine Pitre, siège 1

Rosemèroise depuis 17 ans et mère de deux jeunes enfants, Marie-Élaine Pitre cumule 13 ans d’expérience en vente et marketing dans une diversité de secteurs, et œuvre depuis récemment dans le milieu événementiel. Bachelière en gestion, elle poursuit actuellement ses études supérieures en gestion de marketing, à HEC Montréal. Sa volonté: contribuer à bâtir un milieu de vie enviable pour demain.

Carla Brown, siège 2

Rosemèroise depuis bientôt sept ans, Carla Brown est mère de trois jeunes garçons. Travaillant dans l’immobilier depuis 2006, elle cumule aujourd’hui les postes de vice-présidente et de courtière immobilière dans une agence de la Rive-Nord. Comme bénévole, elle a agi à titre de présidente du conseil d’administration d’un CPE et occupe aujourd’hui le poste de vice-présidente de l’organisme The friends of McCaig Elementary School. Son but: s’investir dans la qualité de vie des familles.

Stéphanie Nantel, siège 3

Rosemèroise de quatrième génération et mère de cinq enfants, Stéphanie Nantel est bachelière en communication de l’Université du Québec à Montréal et possède son entreprise dans ce domaine. Elle a travaillé au Service des communications de la Ville, puis comme adjointe de la mairesse Daneault. À titre de bénévole, elle s’implique dans des écoles de son quartier et auprès de la Fondation du cancer du sein. Son désir: léguer une ville verte et en santé.

René Villeneuve, siège 4

Résident de Rosemère depuis 2004, René Villeneuve est père de deux enfants. Il a œuvré pendant 40 ans dans l’industrie aéronautique avant de prendre sa retraite. Il a veillé à la qualité d’équipements et a agi à titre de superviseur Qualité pour le poste de pilotage de l’avion d’affaires continental BD-100 ainsi que pour les sous- ensembles d’Airbus et de Boeing. Comme bénévole, il a siégé au conseil d’administration du CPE La Petite Ardoise. Sa priorité: miser sur l’environnement et la qualité de vie.

Melissa Monk, siège 5

Rosemèroise de troisième génération et mère de deux jeunes adultes, Melissa Monk est comptable professionnelle agréée (CPA), diplômée de l’Université Concordia, et est propriétaire d’un cabinet comptable local. Comme bénévole, elle a collaboré aux projets d’école préscolaire bilingue et de développement du centre- ville. Sa mission: stimuler le dialogue et impliquer les citoyens dans leur communauté.

Philip Panet-Raymond, siège 6

Rosemèrois de deuxième génération, Philip Panet-Raymond est père de trois enfants. Bachelier en sciences économiques et en administration des affaires de l’Université St Francis Xavier en Nouvelle-Écosse, il a œuvré

pendant plus de 30 ans dans la vente et le marketing pour une multinationale américaine de pièces automobiles. Il est maintenant enseignant dans une école sur le territoire de Rosemère. Il a agi comme bénévole au sein du Club de soccer Lorraine Rosemère et du Club de curling. Sa motivation: découvrir le meilleur de chacun.