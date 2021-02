Rosemère annule son traditionnel Carnaval d’hiver

En raison de la pandémie liée à la COVID-19 qui sévit actuellement, la Ville de Rosemère se voit dans l’obligation d’annuler la tenue de son traditionnel Carnaval d’hiver. Cependant, Rosemère proposera une activité familiale extérieure alternative, une quête aux bonshommes de neige, à faire à votre rythme, en bulle familiale, jusqu’à la mi-mars.

«Bien que cette décision nous attriste, elle est nécessaire compte tenu des restrictions sanitaires liées à la pandémie. Nous avons une vie communautaire très active habituellement et les Rosemèrois participent toujours en grand nombre à cette activité hivernale, ce n’est que partie remise. Toutefois, afin de conserver l’esprit de notre traditionnel Carnaval d’hiver, cette chasse aux bonshommes de neige a pour but de faire sortir nos citoyens dans les parcs et de leur permettre de profiter de nos installations récréatives tout en respectant la bulle familiale», a souligné le maire Eric Westram.

La Ville de Rosemère invite donc les citoyens à demeurer à l’affût et à suivre les plateformes de communications municipales dès la semaine du 8 février pour le lancement de cette nouvelle activité. Prendrez-vous part au jeu?