Rosemère acquiert 13,2 hectares pour protéger la forêt du Grand Coteau

La Ville de Rosemère a officiellement fait l’acquisition de 13,2 hectares de forêt mature à haute valeur écologique dans la forêt du Grand Coteau, pour fins de conservation. Cette initiative a été rendue possible grâce à un soutien financier de 1 063 650,33 $ provenant, à parts égales, du gouvernement du Québec et de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). Cette acquisition permettra de consolider le vaste Corridor forestier du Grand Coteau, lequel constitue une trame verte qui s’étend des plaines agricoles de Mirabel à l’ouest jusqu’aux tourbières de l’Assomption à l’est.

Grâce à la participation financière du gouvernement du Québec et de la CMM, dans le cadre du programme de la Trame verte et bleue du Grand Montréal, la Ville de Rosemère a pu acquérir cet espace vert, qui sera ainsi conservé et protégé à perpétuité de tout développement immobilier. Achetés au coût de 1 693 582 $, ces 13,2 ha représentent une acquisition de cinq lots appartenant à des intérêts privés.

Rappelons que deux lots supplémentaires, totalisant environ sept hectares, font toujours l’objet de pourparlers en vue de leur acquisition par la Ville.

La forêt du Grand Coteau se présente comme un véritable joyau à haut potentiel écologique et environnemental. Il s’agit d’une forêt mature qui compte près de 120 espèces végétales, plusieurs cours d’eau, une grande diversité faunique et certains grands arbres dont la taille majestueuse trahit un âge vénérable (150 à 200 ans). En plus d’y observer bon nombre d’espèces rares, le site offre des habitats à plusieurs espèces menacées.

D’ici quelques années, des sentiers balisés seront aménagés dans le respect de la forêt et créeront une connectivité écologique avec les milieux naturels du corridor forestier. Cette acquisition s’inscrit en cohérence avec le projet de plan d’urbanisme que Rosemère a déposé en début d’année 2021. Ce dernier mise sur la conservation des espaces verts et l’amélioration de la qualité de vie des citoyens pour faire de Rosemère une ville durable et innovante.

«La Ville de Rosemère agit et passe une fois de plus à l’action afin de poursuivre concrètement sa vision de préserver ses espaces verts à haut potentiel écologique. Nous avons donc le devoir de protéger ce trésor de biodiversité qu’est la forêt du Grand Coteau. Nous ne sommes pas les seuls à le dire, puisque la firme indépendante Nature-Action Québec, dans son analyse du potentiel écologique du territoire, a qualifié le secteur de la forêt du Grand Coteau comme étant une réelle réserve naturelle abritant déjà une faune et une flore très riches et diversifiées. Nous sommes extrêmement fiers que nos efforts portent fruit et nous permettent de protéger notre patrimoine naturel», a déclaré Eric Westram, maire de Rosemère, par voie de communiqué.

Rosemère Vert

Dans un autre communiqué, l’organisme Rosemère Vert félicite la Ville pour cette initiative mais rappelle que Rosemère est encore loin du 17 % de protection visé par la CMM. «La protection du site de l’ancien golf permettrait l’ajout d’au moins 50 hectares d’aires protégées. Il est important de saisir qu’il s’agit du dernier grand espace vert et que ce terrain est essentiel pour atteindre le 17%», est-il indiqué.