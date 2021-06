Rosemère : 72 % des répondants en accord avec la position de la Ville

Un sondage téléphonique réalisé par la firme Léger, du 4 au 14 mai dernier, permet d’en arriver à la conclusion que la volonté de l’administration Westram de préserver au minimum 50 % du site de l’ancien golf en espaces verts et milieux naturels convient à 72 % de la population. Un résultat indiscutable, estime Christian Bourque, vice-président exécutif de Léger.

De fait, parmi les 500 personnes qui ont été contactées (un échantillonnage plus que probant, selon les normes), 41 % se disaient tout à fait d’accord avec la position de la Ville, alors que 31 % étaient plutôt d’accord. Autre aspect, 33 % des propriétaires résidentiels ont affirmé qu’il refuseraient toute augmentation de leur compte de taxes afin de financer l’acquisition de l’ancien golf. Une portion de 38 % seraient prête à accepter une augmentation de 5 % tout au plus.

Connaissance du dossier

Il importe de préciser que ce sondage ne portait pas uniquement sur l’avenir de l’ancien golf, mais sur la totalité du projet préliminaire de plan d’urbanisme déposé en janvier dernier, un document de 94 pages qu’on trouve facilement sur le site Web de la municipalité. Une question, portant justement sur la connaissance de ce projet préliminaire, révèle que 35 % des répondants disaient s’en être informés et considéraient qu’ils connaissaient bien le dossier. Par ailleurs, 56 % disaient en avoir entendu parler, mais admettaient ne pas bien connaitre le dossier. Pour le reste, 9 % des répondants n’en avaient jamais entendu parler.

Or, s’il subsiste un débat, c’est probablement là qu’il se situera puisque la Ville et la firme Léger considèrent, en additionnant les deux premiers chiffres, que 91 % de la population a au moins entendu parler du dossier. D’aucuns seront sûrement tentés d’additionner les deux derniers chiffres pour constater que 65 % de la population ne connait pas bien ou pas du tout le dossier. Une question se pose alors : les 500 citoyens consultés ont-ils répondu en toute connaissance de cause?

«Dans la quasi-totalité des dossiers, la quasi-totalité des citoyens connaissent peu ou plus ou moins l’enjeu en question, ce qui ne les empêche pas d’avoir un avis», exprimait Christian Bourque, en conférence de presse, jeudi dernier. Ce dernier estime par ailleurs que malgré tout, et à cause de la clarté des questions du sondage, les gens étaient en mesure de se prononcer sciemment.

«Il ne faut pas oublier qu’avant le sondage, il y a eu trois années de consultation et une douzaine de séances avec les citoyens. On a, sur notre site Internet, une page qui est dédiée au dossier du golf. Les sources d’information sont là depuis presque quatre ans et elles vont continuer d’être alimentées au fur et à mesure que le dossier va évoluer», faisait valoir le maire Eric Westram, convaincu que les citoyens ont tout ce qu’il faut pour se faire une idée.

De fait, le sondage révèle aussi que, dans une proportion de 75 %, les Rosemérois considèrent que l’administration municipale les consulte suffisamment.

L’offre d’habitation

Parmi les autres points soulevés dans le cadre de ce sondage, notons que la question portant sur l’habitation révèle que 67 % des Rosemérois pensent qu’il faut augmenter l’offre de logements pour les jeunes familles. Dans une proportion de 59 %, on estime qu’il faut faire de même pour les personnes âgées. Quant à la taille des édifices, les chiffres confirment la tendance déjà connue : la grande majorité des Rosemérois considère qu’ils ne devraient jamais excéder quatre étages.

On estime à plus ou moins 4,1 % la marge d’erreur de ce sondage dont toutes les données sont contenues dans un document que vous trouverez sur le site Web de la Ville.

Enfin, notez que le projet de plan d’urbanisme doit obtenir l’aval de la CMM et de la MRC avant d’être proposé à la population dans sa version finale. «Si un projet nous était soumis aujourd’hui (pour le golf), il devrait être conforme au plan d’urbanisme actuel», d’ajouter le maire de Rosemère, avant de faire cette précision importante : «Nous avions demandé aux propriétaires de nous donner accès au terrain afin d’y faire une évaluation environnementale. Cet accès nous a été refusé. Alors pour l’instant, on préserve 100 % du terrain. Aucun projet ne peut nous être présenté.»

Rosemère Vert

Dans un communiqué acheminé au journal, lundi, l’organisme Rosemère Vert suggère que «l’approche méthodologique de ce sondage a été élaborée pour corroborer le message de la Ville plutôt que de chercher à obtenir le véritable portrait de l’opinion de la population. Le rapport indique de manière erronée et abusive que seulement 25% des Rosemérois souhaiteraient un seuil au-delà du 50%, contre 72% pour qui 50% est suffisant, voire trop élevé. Ce pourcentage est forcément sous-estimé.

L’affirmation selon laquelle protéger 50% du site est suffisant pour 72% des répondants n’est pas supportée par les résultats présentés. Le rapport confond l’adhésion avec la position du conseil et le pourcentage de la superficie du site que les citoyens souhaitent protéger. Il s’agit d’un biais d’interprétation majeur. En répondant être d’accord avec la position de la ville, les répondants n’affirment pas que 50% est suffisant.»