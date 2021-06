Robert Schmitt vise un poste de conseiller à Boisbriand

(CA) – Parce qu’il croit à l’importance de prioriser les citoyens lors de la prise des décisions, Robert Schmitt joint le regroupement de conseillers indépendants de Boisbriand et annonce sa candidature afin de représenter les citoyens du district 7 - Desjardins.

Pour ce citoyen de Boisbriand depuis 32 ans, dont 28 au cœur du district Desjardins, « la transparence, la rigueur et la non-partisannerie » sont des éléments essentiels à la fonction d’un élu au sein d’un conseil municipal, de là son désir de se présenter à titre d’indépendant. Il affirme bien connaître les enjeux du district Desjardins.

Retraité depuis peu, après avoir été gestionnaire d’une entreprise située dans le parc industriel de Boisbriand pendant plus de 16 ans, Robert Schmitt est impliqué au sein de sa communauté, lui qui est entre autres actif auprès des jeunes, comme bénévole au mouvement Scout depuis plus de 45 ans. L’honorable J. Michel Doyon, lieutenant-gouverneur du Québec, lui a d’ailleurs remis, en 2019, la médaille du Souverain pour les bénévoles pour son dévouement exemplaire.

« Au sein du mouvement Scout, l’accent est mis sur la citoyenneté active et sur la responsabilité de chacun de découvrir le rôle qu’il peut jouer dans la communauté. C’est avec cette même philosophie que je me sens prêt à relever de nouveaux défis axés sur le bien-être de la communauté », a-t-il indiqué avant d’ajouter qu’à titre de conseiller municipal, il sera en mesure de représenter et d’apporter une plus grande contribution aux citoyens du district 7 – Desjardins ainsi qu’à l’ensemble de la communauté.

Parmi les enjeux qui l’interpellent plus particulièrement, on retrouve la réfection du chemin de la Rivière Cachée ainsi que les mesures de sécurité routière incluant le réseau des voies cyclables.

Robert Schmitt se range par ailleurs derrière Christine Beaudette, candidate à la mairie, afin de s’assurer de bien représenter les citoyens de son district.