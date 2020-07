Rivière-des-Mille-Îles: le député Luc Desilets entreprend une tournée d’été

Le député de Rivière-des-Mille-Îles, Luc Desilets, poursuivra pendant la période estivale ses rencontres des entreprises et des organismes de la circonscription amorcées en mars dernier, avant la pandémie.

«Après des semaines d’isolement et de nombreuses rencontres virtuelles, je suis heureux de pouvoir sillonner la circonscription de nouveau pour aller à la rencontre des citoyens et des entreprises de Boisbriand, de Deux-Montagnes, de Rosemère et de Saint-Eustache. Nous avons de grands employeurs dans Rivière-des-Mille-Îles et il m’apparait important de les rencontrer afin de m’imprégner du portrait réel de la situation actuelle», souligne-t-il.

Amorcée dès le début du mois de juillet, la tournée d’été du député permettra de rencontrer différents acteurs économiques et communautaires sous le thème: «Ça fait du bien de s’voir dans Rivière-des-Mille-Îles».

Lors de ces visites, l’objectif sera de prendre leurs pouls face à cette période particulière. Luc Desilets en profitera pour valider l’efficacité et l’utilité des programmes offerts par le gouvernement fédéral pour soutenir les entreprises et les organismes du territoire. Ce sera également l’occasion de s’enquérir de leur relance économique et de voir de quelle façon le Bloc Québécois et le bureau de circonscription de Rivière-des-Mille-Îles pourraient les soutenir.

«Ce sera l’occasion de discuter avec les différents dirigeants des entreprises et organismes de la région. Ce sera encore une fois, une façon de constater le dynamisme de la région sur le terrain et d’échanger sur les enjeux qui sont actuellement vécus afin d’être la voix de leurs préoccupations et de leurs solutions à Ottawa», mentionne M. Desilets.