Rinçage annuel du réseau d’aqueduc à Sainte-Thérèse

Dans la nuit du 2 au 3 mai, la Ville de Sainte-Thérèse débutera l’opération du rinçage annuel des conduites d'aqueduc. Cette dernière est essentielle pour assurer un rendement optimal du réseau et une excellente qualité de l'eau potable.

Les travaux seront effectués par une entreprise privée du dimanche au vendredi, de 23 h à 6 h, pour une durée totale d’environ sept semaines. L’opération est réalisée par secteur et les périodes de rinçage varient d’un quartier à l’autre.

La Ville appelle donc à la vigilance de tous pour les semaines à venir. Les citoyens peuvent consulter la carte des secteurs où se déroulent les interventions de la semaine, au [www.sainte-therese.ca] > Environnement > Eau potable > Rinçage du réseau d’aqueduc.

Le rinçage des conduites d’aqueduc ne cause aucune coupure d’eau pour les citoyens et n’a pas d’impact sur la consommation. Toutefois, une légère diminution de la pression et de l’eau brunâtre sont parfois remarquées. Il est conseillé de vérifier l’état de l’eau avant de faire la lessive, car une eau rouillée pourrait tacher les vêtements.

Si l’eau est brouillée, il suffit d’ouvrir le robinet d’eau froide du bain et de laisser couler l’eau pendant une quinzaine de minutes ou jusqu’à ce qu’elle redevienne incolore. D’autre part, si vous utilisez un robinet muni d’un aérateur, il se peut que des résidus en suspension le bouchent. Dans ce cas, il faut simplement défaire l’aérateur du robinet et le nettoyer.